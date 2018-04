Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Du Bouc à l’Espace Vide, la Grande Histoire du Théâtre en une petite heure », de Julien Saada.

, par Béatrice Chaland.

Le bouc, l’animal, est objet de sacrifice

De sang, rouge comme le vin de Dionysos.

La belle heure de conférence sans pathos,

De cette histoire du théâtre, est au service.

« Grande Histoire du Théâtre » en à peine une heure,

Mais une heure comble et intense de bonheur.

Des informations à foison, bien structurées

Et passionnantes. On n’est jamais saturé.

Texte riche de connaissances théâtrales

Qui abondent sur nos têtes comme un Saint-Graal.

A tous points de vue, le spectacle est excellent ;

Il nous instruit et nous touche profondément.

Une densité rare et précieuse au « Ninon »

Qui propose un petit chef-d’œuvre où tout est bon

Et dont on retiendra longtemps le joli nom !

J’attends impatiemment leurs futures leçons …

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Du Bouc à l’Espace Vide ». La Grande Histoire du Théâtre en une petite heure. De Julien Saada. Avec aussi Xavier Clion. Mise en scène Sophie Lecarpentier. Par la « Compagnie Eulalie ». (Avignon, 25-07-2017, 16h10)