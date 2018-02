Spectacle musical : « Qu’attendent les orages », de Béatrice Hennes au Théâtre la croisée des chemins, à Paris.

Émouvant et poétique.

« Qu'attendent les orages » est un spectacle musical émouvant. Donné dans une petite salle du 15e arrondissement par une jeune comédienne et une musicienne confirmée, il fait partie de ces spectacles dont on sort en se disant que dans quelques années on verra la comédienne sur des scènes autrement plus importantes.

Certes, il y a encore quelques défauts, comme un léger surjeu lorsqu'elle exprime des sentiments forts – elle est nettement plus à l'aise et très juste dans les délicats – ou un féminisme parfois agressif, mais qui ne sont rien en comparaison d'un talent qui ne fera que se développer et d'une poésie certaine du texte (dont elle est aussi l'auteur).

Quant à la musicienne qui bruite aussi bien qu'elle joue, on se demande plus d'une fois comment elle a réussi à mettre au point des sons aussi étonnant avec si peu de moyens. Ce n'est certes pas comparable à ce que font la troupe de la cordonnerie ou le Barber shop quartet, mais tout de même ! Elle parvient par ailleurs, tout en jouant d'un instrument, à donner par un regard – souvent étonné ou interrogatif – la réplique à la comédienne. Parfois même, elle sort du mime pour parler, et est capable en trois mots de faire rire la salle. On vous le disait, avec des moyens limités, ces deux-là sont capables de vous embarquer dans toute une palette d'émotions, principalement autour du thème de la relation entre les sexes.

Pierre FRANÇOIS

« Qu'attendent les orages », de Béatrice Hennes. Avec Béatrice Hennes et Agnès Lerdou (à la musique et aux bruitages). Mise en scène : Amélie Hennes. Tous les vendredis à 19 h 30 jusqu'au 2 mars au Théâtre la croisée des chemins, 43, rue Mathurin Régnier, 75015 Paris, tél. 01 42 19 93 63, https://www.theatrelacroiseedeschemins.com/qu-attendent-les-orages

Photo : Pierre Francois