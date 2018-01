Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Parasites. Poème musical et circassien », par la compagnie « Galapiat Cirque ».

, par Béatrice Chaland.

« Partis de rien, ça a commencé comme ça » …

Dans l’atmosphère inquiétante d’un branle-bas ;

La tête dans le béton et « le brouhaha »

Des pleurs de la terre qu’on ne respecte pas.

La tête enserrée dans la peur et dans le froid,

Parviennent des images glaçantes d’effroi.

Fantastique spectacle donnant le vertige,

Dans une apocalypse qui soudain nous fige.

Dès les premières minutes on est bien en prise

Directe avec eux, aussitôt sous leur emprise ;

Tombée en poussière et en amour, sous le charme

De leur spectacle qui, les plus obtus, désarme.

Prouesses musicales autant que circassiennes

Qui s’équilibrent dans l’étrange mise en scène.

Frissons plein le cœur face à l’interprétation

Qui nous plonge dans une incroyable émotion.

C’est comme si, parmi nous, revenait Beckett

Livrant ses angoisses et s’attaquant à sa quête.

Ils évoluent dans un univers insondable

Et, comme des zombies, de tout, ils sont capables.

Aussi habiles que des singes pris au piège,

L’expérience interstellaire vient, les assiège,

Dans un monde en destruction où seul le violon

Adoucit ou exacerbe les vraies passions.

Guitare, flûte et batterie, sonnent l’envol

De l’ange ou du démon d’Icare qui décolle.

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Parasites. Poème musical et circassien ». Conception, Interprétation Moïse Bernier, Thomas Garnier, Nicolas Lopez. Par la compagnie « Galapiat Cirque ». L’Occitanie fait son cirque à l’île Piot. (Avignon, 10-07-2017, 19h00)

Photo : Pierre Francois