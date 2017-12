Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « La Dame de chez Maxim », de Georges Feydeau.

, par Béatrice Chaland.

Les créateurs mythiques de « Chez Maxim »

Savent aménager la détente et la frime.

On y cherche « plaisirs interdits équivoques »,

On y cultive aussi tout l’art de la provoque.

« Théâtre Actuel », un nouveau parti est pris,

Revoir Feydeau en coup de fouet de génie.

Un vent de folie souffle sur la comédie

Pétillante et si subtilement rajeunie.

Avec eux, on est agréablement surpris.

Une mise en scène qui ne fait pas un pli,

Façon cabaret moderne à voir à tout prix,

Maintenant, et un peu plus tard, « Théâtre Treize »,

En laissant couver le joli jeu sur la braise.

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« La Dame de chez Maxim ». De Georges Feydeau. Adaptation Pamela Ravassard. Adaptation, Mise en scène Johanna Boyé. (Avignon, 06-07-2017, 15h10)

Photo : Pierre Francois