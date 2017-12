Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Clérambard », de Marcel Aymé.

, par Béatrice Chaland.

Condamnée aux travaux forcés par « Clérambard »,

Sa famille est contrainte à manger du clébard

Et autres chats, n’ayant plus un sou au placard ;

Tricoter des pullovers vaut tout l’or en barre.

Un changement totalement inattendu

Va transformer l’idée de misère en vertu.

Un revirement de situation du Comte

Et c’est avec son passé qu’il règle ses comptes.

Des caractères haut en couleur et bien dépeints,

Sur les personnages ont parfaitement déteints.

Entre moments de « folie et d’exaltation »,

On vire du détachement à la passion.

Leur « régression de l’instinct de propriété »

N’a d’égale que l’humour qui a éclaté

En parcelles de drôlerie pour fustiger

Au « Théâtre Actuel » quelques pieux préjugés

Qui seront revisités au « Théâtre Treize »

Pour que tous les esprits se reprennent et s’apaisent.

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Clérambard ». Comédie de Marcel Aymé. Mise en scène Jean-Philippe Daguerre. Par la compagnie « Le Grenier de Babouchka ». (Avignon, 07-07-2017, 18h55)

Photo : Pierre Francois