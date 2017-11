Chanson française version jazz.

Anna Torres entame sa carrière dans les années 90. Chanteuse brésilienne amoureuse du jazz – au point de se produire au Sunside ou, en janvier prochain, au New morning – elle le métisse avec les rythmes de la samba ou du funk.

Son album à paraître le 3 janvier et intitulé « Voici Paris » ne doit pas faire illusion : si les titres sont extraits pour la plupart du répertoire de la chanson française, c’est sa patte qu’on entend, aussi bien du point de vue de sa voix chaude que des arrangements.

Cela donne un disque très agréable à l’écoute, à la fois calme et entraînant, qu’on a plaisir à réécouter tant il s’en dégage une vraie originalité.

Pierre FRANÇOIS

Anna Torres : Voilà Paris ! Distribution : Believe music. www.annatorres.fr, www.believemusic.com. Sortie le 3 janvier 2018.

En concert au New morning le vendredi 26 janvier à 21 heures, 7-9, rue des petites écuries, 75010 Paris, entrée : 20 €. Guests : Axel Tony, Papa London, Jota Efe, Mathieu Doat, Alex Lima. www.newmorning.com.