Théâtre, festival d’Avignon off : « Courteline : Gros Chagrins, La Peur des Coups, Les Boulingrin, L’Affaire Champignon ».

Les plus courtes…, par Béatrice Chaland.

Courtes pièces ayant pour lien la fête foraine

Qui bat son plein dans un cirque comme une arène.

Scènes de ménage à la scénographie reine

Où bruit une tourbillonnante mise en scène.

Une soirée pleine de rebondissements

Où la farce et le clown se hissent à tous moments

Au sommet de la pittoresque hilarité.

Drôle de bestiaire et foire aux curiosités

Où la vie familiale et ses atrocités

Dévoilent abondamment leurs douces vérités.

Originalité et exagération

Sont les deux mamelles de l’exacerbation

Dont les protagonistes jouent joyeusement,

Laissant exploser humour et ressentiments.

Les décors et costumes sont de circonstance.

Leur mauvaise foi se propage avec constance.

« Théâtre de Ménilmontant », ils se dépensent

Sans compter, pour aller assurer leur défense

Au « Théâtre Essaïon »,

Dans le vieil Avignon.

Grand art et dérision,

La bonne décision

Est de courir les voir

Pour s’ôter le cafard.

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Courteline : Gros Chagrins, La Peur des Coups, Les Boulingrin, L’Affaire Champignon ». Mise en scène Mikaël Fasulo. Musique Blou B.O. Par la « Compagnie Kapo Komica.