Exposition, peinture : Nathalia van der Ploeg à Paris.

Dans les pas des géants, par David Westphal.

Au hasard d'une balade dans le ventre de Paris, du côté de la rue Quincampoix, dans le sous-sol d'un salon de coiffure et de tatouage, se tient une petite exposition étonnante. Si les artistes devaient attendre la reconnaissance pour exposer, leurs œuvres ne rencontreraient pas souvent le regard des passants. Aussi c'est dans ce lieu du Paris branché que Nathalia Van der Ploeg a accroché ses travaux. Pastels, huiles et acryliques, tantôt sous verre, tantôt montés sur des cadres aux formes insolites, sûrement issus d'un travail de récupération. Ainsi chaque œuvre a sa nature, son histoire, sa vibration. Il y a visiblement de la recherche dans le travail de cette artiste. Une volonté de n'exprimer du monde que ses contrastes, ses rythmes, ses éclats. On pense à Vieira da Silva et ses compositions mariant l'art de la mosaïque aux perspectives fuyantes. Nathalia Van der Ploeg par ses recherches et obsessions semble marcher dans les pas de son illustre aînée. Une partie de son travail est plus figurative, dessinée. Dans des tons de gris, rehaussés de bleu et de blanc, au travers d'un brouillard propice à la rêverie du spectateur, des formes moins abstraites se laissent reconnaître. Ici un canal, une passerelle, là un personnage, une architecture. Si les tons sont froids, on sent la vie présente, tapie sous la grisaille. On est soudain plus proche d'un artiste contemporain et foisonnant qui mérite d'être connu au-delà de la bande dessinée qui l'a fait connaître : Enki Bilal. Nathalia Van der Ploeg n'a pas encore droit aux galeries renommées mais son travail dans les pas des géants mérite le détour.

Nathalia Van der Ploeg au salon City Art, 43 rue Quincampoix 75004 Paris. Jusqu'au 31 mars.