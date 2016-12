Théâtre : « Scènes de violences conjugales », de Gérard Watkins (poésie).

C'est un ramassis de paumés hypersensibles

Qui exposent leurs caractères susceptibles.

Avec humour, c'est la valse des préjugés

Où chacun épie l'autre, prêt à le juger.

Langage où le moindre mot est analysé,

Où la violence verbale est dramatisée.

Bourrés de contradictions, ils s’autodétruisent

Dans une montée en puissance qui les brisent.

Quand le ton grimpe au rythme de la batterie,

Les insultes et les coups se déclenchent en furie.

Comment faire pour arrêter l'hémorragie

De situations qui font qu'on ne réagit

Plus normalement, sans même s'en rendre compte.

C'est alors qu'on perd le contrôle et qu'on s'affronte.

Un texte irrésistible autant qu'il pétrifie.

Pas à pas, on s'englue et on se pétrifie.

La boule au ventre, l'engrenage stupéfie.

"La peur de se retrouver seule" mortifie.

On comprend tout, malgré qu'on ne puisse y échapper ;

L'intelligence n'empêche pas d'être frappée.

La réflexion ne protège pas de la souffrance ;

La raison n'a pas sa place dans l'intolérance.

À "La Tempête" on autopsie la brutalité

Par le biais d'une écriture sans vulgarité,

"Qui claque comme un fouet", directe et précise.

Deux histoires en parallèle qui mobilisent

Notre attention qui, sur ces couples, se cristallise.

Sur scène, la musique avec eux rivalise

Et nous transperce d'émotion au moment des crises

Qui expliquent qu'on se laisse agresser, sous l'emprise

Asphyxiante qui anéantit, monopolise

Jusqu'aux dernières forces qui ridiculisent.

L'auteur réalise un travail indispensable

Qui met l'accent sur la violence impardonnable.

C'est dit, par tous, de façon claire et abordable,

En pudeur et efficacité redoutable.

À voir absolument ; en tous points … remarquable !

Béatrice CHALAND

"Scènes de violences conjugales". Texte, Mise en scène Gérard Watkins. Création musicale Yuko Oshima.

http://bclerideaurouge.free.fr