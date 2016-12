Théâtre : « A Tes Souhaits ». De Fabio Marra (poésie).

"Arrêter le temps" … Mais qui n'en n'a pas rêvé ?

Pouvoir jouer sur les souvenirs à sauver ;

Fuir les responsabilités de l'âge adulte

Avant de les affronter de façon abrupte.

"Le monde de l'enfance et de la fantaisie"

S'ouvre aux joies de l'imagination et saisit

Tous les prétextes pour alimenter l'envie

Et développer les attentes de la vie.

Peluches et marionnettes illustrent les tableaux

Qui défilent entre deux phases de gros dodos

Bien orchestrés au "Théâtre Le Funambule"

Où l'on se réactive en songes somnambules.

"Souhaits", pour apprendre aux grands à coincer la bulle …

Et à garder l'esprit mutin même au boulot,

Mais, sans pour autant, se prendre le ciboulot.

C'est avec une très jolie chute finale

Que s'achève le conte finement moral.

Béatrice CHALAND

"A Tes Souhaits". De Fabio Marra. Mise en scène Gustavo de Araujo. Par la "Compagnie Mélodrames".

http://bclerideaurouge.free.fr