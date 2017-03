Théâtre : « Le Bourgeois gentilhomme » au Théâtre Michel à Paris.

Classique et actualisé

« Le Bourgeois gentilhomme » qui se donne au Théâtre Michel en ce moment est un pur produit de la troupe du Grenier de Babouchka : il reste fidèle à l'esprit de la pièce – notamment en introduisant une dose massive de musique, mais qui est toujours au service de l'ensemble – tout en la truffant de trouvailles. Certes, on peut regretter que par moment les comédiens en fassent un peu trop, mais quel humour ! Et quelle actualité, mais c'est là la seconde caractéristique de la troupe que de saisir tout ce qui peut faire référence à notre société pour le mettre en valeur. On le voit tant à travers les allusions hilarantes à nos icônes de la mode ou de la chanson que par la pertinence des propos tenus.

Autant dire que ce classique reste bien distrayant bien qu'on en connaisse déjà toute la trame. Rien n'est laissé au hasard : même les combats sont traités avec finesse et justesse (le maître d'armes est incognito sur le plateau et il joue très bien son rôle de comédien). Beaucoup d'effets comiques reposent sur du mime (donc pas d'ajout de texte), une modification de la diction ou une allusion musicale.

Le personnage de la professeur de philosophie est d'une justesse parfaite, sans que les autres déméritent pour autant : on connaît des spectateurs qui ont voulu voir la pièce deux fois.

Pierre FRANÇOIS

« Le Bourgeois gentilhomme », de Molière. Avec Mariejo Buffon, Séverine Delbosse, David Slovo, Olivier Girard, Didier Lafaye, Barbara Lamballais, Bruno Degrines, Jonathan Pinto-Rocha, Yves Roux, Stéphanie Wurtz. Musique et chorégraphie : Valentina Casula. En alternance jusqu'au 1er mai avec les autres pièces de la troupe au Théâtre Michel, 38, rue des Mathurins, 75008 Paris, métro Havre Caumartin, tél. : 01 42 65 35 02, http://www.theatre-michel.fr/

Photo : Pierre François