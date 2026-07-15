Théâtre : « Les trois petits cochons », conte populaire au théâtre Essaïon, à Paris.

Intemporel et réussi.

« Les trois petits cochons » est – on le comprend d’emblée – une pièce pour le jeune public, laquelle est fidèle, sauf quelques coupes, à la version ancienne (mais postérieure à la tradition orale qui semble remonter au XVIIIe siècle) de Joseph Jacobs (1890).

Le rythme est bon, le jeu démonstratif et le décor explicite. La mise en scène prend le parti – heureux – d’introduire quelques chansons connues, soit dans leur version originale, soit légèrement adaptée (« Il est cinq heures, le loup s’éveille »). Par ailleurs les interactions avec les enfants, ravis, sont respectueuses des personnes.

En matière de spectacle jeune public, il n’y a que deux catégories, la pièce de qualité moyenne n’existant pas. Celle-ci, proche de Guignol du fait du très jeune âge visé (de 1 à 6 ans), fait partie des très bonnes.

Pierre FRANÇOIS

« Les trois petits cochons ». Adaptation et mise en scène : Joyce Brunet. Avec, en alternance :

Elisabeth Lancou, Sarah Cotten, Sarah Gandon, Rachid Seffouh, Jean Siffermann, Albin Duvert, Jade Molinier, et Joyce Brunet.

Jusqu’au 19 juillet tous les jours, à 10 h 30 en semaine et 11 h le week-end ainsi que les 25 et 26 juillet, au théâtre Essaïon, 6, rue Pierre-au-Lard (à l’angle du 24, rue du Renard), 75004 Paris. Tél. : 01 42 78 46 42. Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet. https://essaion-theatre.com/spectacle/les-trois-petits-cochons/, https://www.encompagniedeos.fr/les-trois-petits-cochons

Photo : Joyce Brunet.