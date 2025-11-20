Communiqué de la finul du 7 novembre 2025 : La FINUL et l’armée libanaise assurent la sécurité des récoltes d’olives près de la Ligne bleue

À la demande des Forces armées libanaises (FAL), les soldats de la paix de la FINUL se sont joints aux soldats des FAL pour assurer la sécurité des agriculteurs qui accèdent aux terres situées près de la Ligne bleue afin de récolter les olives de cette saison.

Tout au long du mois d’octobre, les soldats de la paix ont mené plus de 40 missions avec les FAL, garantissant ainsi la sécurité des récoltes d’olives. Les zones couvertes comprenaient plusieurs zones sensibles proches de la Ligne bleue, d’est en ouest, notamment les villages de Kfar Shouba, Kfar Kila, Khiam, Wazzani, Meiss ej-Jabal, Blida, Houla, Rmeich, Marwahin, Ramyah et Aita al-Shaab. Tout au long de ces missions, la FINUL a également utilisé ses canaux de liaison pour coordonner ses actions avec les Forces de défense israéliennes avant chacune de ces missions.

Le chef d’état-major de la FINUL, le général de division Paul Sanzey, a déclaré que grâce à ces missions, la FINUL avait contribué à prévenir les incidents et à réduire le risque de violence.

« La récolte de cette année revêt une importance particulière, car la cueillette des olives dans plusieurs régions du sud du Liban n’avait pas été possible depuis 2022 en raison des hostilités », a déclaré le général de division Paul Sanzey. « Le déploiement de l’armée libanaise le long de la Ligne bleue est essentiel pour rétablir un accès sûr et soutenir les moyens de subsistance locaux. »

La porte-parole de la FINUL, Kandice Ardiel, a participé à l’une des récentes missions conjointes à Kfar Shouba, où les soldats de la paix et le personnel des Forces armées libanaises ont assuré la sécurité des agriculteurs qui cueillaient des olives à environ 600 mètres de la Ligne bleue.

« Nous avons constaté quelques frappes dans cette zone pendant la guerre, c’est pourquoi les soldats de la paix et, bien sûr, les autorités locales et l’armée libanaise veulent s’assurer que les agriculteurs qui font leur travail sont en sécurité autant que possible », a déclaré Mme Ardiel. « Il s’agit des moyens de subsistance et du retour des gens à une vie normale, et c’est ce que les soldats de la paix essaient de soutenir ici. »

L’une des agricultrices participant à la récolte a partagé son expérience : « Avant la guerre, nous produisions 60 ou 70 barils d’huile, mais pendant la guerre, deux années se sont écoulées sans que nous puissions travailler nos terres… Lorsque l’armée libanaise et la FINUL ont autorisé les gens à venir s’occuper de leurs terres, nous sommes venus avant la pluie pour récolter notre gagne-pain. »