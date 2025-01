Théâtre : « C’était comment quand j’étais dans ton ventre ? », de et mis en scène par Lou Attias et Jeanne Kleinman au Théâtre de Belleville, à Paris.

Jeunes lauréats.

Ce n’est pas pour rien que « C’était comment quand j’étais dans ton ventre ? » a été lauréat du dernier festival Court mais pas vite ! Il n’y a rien à redire à ce spectacle : les personnages sont incarnés dès la première seconde et le restent tout au long des tableaux, brefs, qui se succèdent, imprimant un vrai rythme au tout. Le décor, minimal, se situe entre étrangeté et réalité, ce qui est bien la condition des enfants adoptés. Cette « fiction documentée », issue de témoignages d’adoptés comme d’adoptants, crée de vraies situations, de vrais personnages et de vrais débats. Au point que des professionnels concernés par ce statut sont venus jouer quelques rôles.

On est impressionné par la façon dont cette jeune équipe maîtrise son sujet – les réunions d’un groupe de parole entre adoptés – tant sur le fond que dans la forme : il y a, par exemple une projection qui, fait rarissime, parvient à la fois à s’intégrer parfaitement à l’ensemble et à lui donner une dimension de tendresse poétique.

C’est au Théâtre de Belleville du 5 au 28 janvier et il serait vraiment dommage de rater ce spectacle !

Pierre FRANÇOIS

« C’était comment quand j’étais dans ton ventre ? », de et mis en scène par Lou Attias et Jeanne Kleinman. Avec Tom Almodar, Antoine Bourasset, Coline Barthélémy, en alternance avec Brenda Broohm, Angelina Colombani, Yéri Bérénice Ouédraogo, Néphélie Peingnez. Création lumières : Noémie Richard. Création sonore : Lucien Craviatto. Scénographie : Maud Chanel. Création vidéo : Ingrid Foubert et Eddy Martin. Conseil mapping : Yohan Molles. Tout public à partir de 14 ans.

Lundi et mardi à 19 h, dimanche à 17 h 30 du 5 au 28 janvier (relâche le 26 janvier) au Théâtre de Belleville, 16, passage Piver, 75011, Paris, tél. : 01 48 06 72 34, https://www.theatredebelleville.com/fr/cetait-comment-quand-jetais