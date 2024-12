Théâtre : « Le Sens de la vie est-il un sixième sens ou celui des aiguilles d’une montre ? », par Gauthier Fourcade à la Manufacture des Abbesses, à Paris.

L’esprit en cavale.

Gauthier Fourcade continue d’avancer sur son chemin en poursuivant son sillon. Le voilà qui commet une – fausse – bêtise de plus. On se souvient notamment du « Secret du temps plié » (le titre seul donne déjà une idée de l’étendue de sa culture) ou de « Liberté ! (avec un point d’exclamation) ». Il y a de l’impertinence chez celui qui, sur son site, fait se suivre une citation de Victor Hugo fustigeant les jeux de mots (« Le jeu de mots est la fiente de l’esprit qui vole ») par une des siennes les réhabilitant*.

Grâce à lui, on se prend à méditer sans se prendre au sérieux, à rire sans avoir à déployer la gorge (c’est souvent déjà fait, surtout en été), à philosopher sans devoir étudier.

Cette fois-ci, il s’interroge sur le sens de sa vie, donc de la mort, mais aussi sur la relativité absolue du temps qui passe ou s’éternise.

Cela commence par sa naissance dans un chou sans qu’une feuille de chou s’en mêle et par le fait que la couleur préférée des femmes, qui sont l’avenir de l’homme, étant le rose, l’avenir est nécessairement rose, et se termine par le fait qu’il est un « faux rêveur forever ».

Entre les deux, il a téléphoné à Dieu et cherché le mode d’emploi de sa vie partout, y compris dans les arbres non généalogiques. Il a aussi emmené son public explorer des chemins de traverse parfois érudits (et l’on pense à Raymond Devos), toujours inattendus, jamais vulgaires. Ce faisant, il sait faire passer du rire à la méditation sans transition, tandis que celles de la mise en scène se font en douceur. Le décor est à l’unisson des propos : fantasque et pourtant très utile. Les lumières enrichissent l’atmosphère générale. On ne voit pas le temps passer. Il est donc plus que temps d’y foncer.

Pierre FRANÇOIS

« Le Sens de la vie est-il un sixième sens ou celui des aiguilles d’une montre ? », par et avec Gauthier Fourcade. Mise en scène : Vanessa Sanchez. Scénographie : Blandine Vieillo. Lumières : Hervé Bontemps. Du mercredi au samedi à 19 heures jusqu’au 15 mars à la Manufacture des Abbesses, 7, rue Véron, 75018, Paris, tél. 01 42 33 42 03, manufacturedesabbesses.com. Métro Abbesses, Blanche, Pigalle. https://www.manufacturedesabbesses.com/theatre-paris/le-sens-de-la-vie-est-il-un-sixieme-sens-ou-celui-des-aiguilles-dune-montre/

*http://www.holybuzz.com/2018/05/theatre-poesie-vu-a-avignon-parfois-deja-revu-et-longue-vie-a-liberte-avec-un-point-dexclamation-de-et-avec-gauthier-fourcade/ et http://www.holybuzz.com/2017/09/theatre-liberte-avec-un-point-dexclamation-de-et-par-gauthier-fourcade-a-la-manufacture-des-abbesses-a-paris/

**https://www.gauthier-fourcade.fr/

Photo : Pierre FRANÇOIS.