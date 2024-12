Actu : Communiqués de la FINUL des 3 et 5 décembre.

Textes originaux :

3 Dec 2024

UNIFIL peacekeepers open two vital roads damaged by airstrikes

Peacekeepers in UNIFIL’s area of operations in south-eastern Lebanon conducted road clearing and repairing tasks last week, rehabilitating sections of two vital roads that were damaged by recent Israeli airstrikes.

On 27 November, combat engineers from UNIFIL’s Spanish contingent cleared and repaired the road connecting Nabatieh and Marjayoun that also serves as the main access route from the country’s south-eastern villages to the capital, Beirut.

The following day, another road linking two UNIFIL positions on the Blue Line south of Kfar Shouba with the village was repaired.

Peacekeepers used a variety of specialized machinery, including bulldozers, graders and excavators to perform these vital tasks, carried out in coordination with the Lebanese Armed Forces.

They identified and rectified potential hazards, such as dealing with unexploded ordnances, before starting to open the roads, which is important to ensure smooth and safe mobility of UNIFIL peacekeepers operating in south Lebanon as well as local civilians.

The violence between Hizbullah and the Israel Defense Forces that erupted in October 2023 and escalated in September forced an estimated 900,000 people – including more than 500,000 people in south Lebanon alone – to flee to safety. Since the cessation of hostilities agreement of 27 November, many have returned to their homes.

5 Dec 2024

Essential items donated in Tyre to benefit 1,500 internally-displaced people

As winter looms in Lebanon, UNIFIL’s Italian peacekeepers have donated a number of items including blankets, food, medicines and hygiene kits to hospitals and authorities in south Lebanon for the benefit of those affected by the recent violence across the Blue Line.

At a ceremony in Tyre yesterday, the mission’s Sector West Commander, Brigadier General Stefano Messina, handed over the items to the Disaster Risk Management Unit of Tyre, Jabal Amel Hospital, and representatives of the Bint Jbeil Municipality.

The donated items will benefit about 1,500 internally-displaced people.

The items donated yesterday were purchased with funds from the Italian Ministry of Defense. A significant portion of the donation, however, was made possible with thanks to the contributions from Italy-based charities such as “Volontari Aiuti Umanitari” (Civitanova Marche), National Association of Cavalry Veterans (ANAC – Salerno Section), the National Association of Civilian War Victims (Turin Section), as well as other organizations and entrepreneurs from the Italian province of Benevento.

Often times, such funds raised by UNIFIL’s former Italian peacekeepers through local charities are channeled through UNIFIL’s Italian contingent to spend in south Lebanon.

President of the Tyre Union of Municipalities Hassan Dbouk, Bint Jbeil Mayor Afif Bazzi, and Director of the Jabal Amel Hospital Faraj Hamadeh expressed appreciation for the support of the UNIFIL Italian peacekeepers, especially during such a delicate time as thousands of lives have been upended by the more than year-long violence across the Blue Line.

Traductions par deepl.com :

3 déc. 2024

Les soldats de la paix de la FINUL ouvrent deux routes vitales endommagées par des frappes aériennes

Les soldats de la paix dans la zone d’opérations de la FINUL dans le sud-est du Liban ont effectué des tâches de déblayage et de réparation de routes la semaine dernière, remettant en état des sections de deux routes vitales qui ont été endommagées par les récentes frappes aériennes israéliennes.

Le 27 novembre, les sapeurs du contingent espagnol de la FINUL ont déblayé et réparé la route reliant Nabatieh et Marjayoun, qui sert également de voie d’accès principale entre les villages du sud-est du pays et la capitale, Beyrouth.

Le lendemain, une autre route reliant deux positions de la FINUL sur la Ligne bleue au sud de Kfar Shouba au village a été réparée.

Les soldats de la paix ont utilisé une variété de machines spécialisées, y compris des bulldozers, des niveleuses et des excavatrices pour effectuer ces tâches vitales, en coordination avec les forces armées libanaises.

Ils ont identifié et rectifié les dangers potentiels, tels que les munitions non explosées, avant de commencer à ouvrir les routes, ce qui est important pour assurer une mobilité fluide et sûre des soldats de la paix de la FINUL opérant dans le sud du Liban ainsi que des civils locaux.

Les violences entre le Hezbollah et les forces de défense israéliennes qui ont éclaté en octobre 2023 et se sont intensifiées en septembre ont forcé environ 900 000 personnes – dont plus de 500 000 dans le seul Sud-Liban – à fuir pour se mettre à l’abri. Depuis l’accord de cessation des hostilités du 27 novembre, de nombreuses personnes sont rentrées chez elles.

5 décembre 2024

Des articles de première nécessité donnés à Tyr au profit de 1 500 personnes déplacées à l’intérieur du pays

Alors que l’hiver menace au Liban, les soldats de la paix italiens de la FINUL ont fait don d’un certain nombre d’articles, notamment des couvertures, de la nourriture, des médicaments et des kits d’hygiène aux hôpitaux et aux autorités du Sud-Liban, au profit des personnes touchées par les récentes violences de part et d’autre de la Ligne bleue.

Lors d’une cérémonie organisée hier à Tyr, le commandant du secteur ouest de la mission, le général de brigade Stefano Messina, a remis les articles à l’unité de gestion des risques de catastrophe de Tyr, à l’hôpital Jabal Amel et à des représentants de la municipalité de Bint Jbeil.

Les articles donnés bénéficieront à environ 1 500 personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Les articles donnés hier ont été achetés grâce à des fonds du ministère italien de la défense. Une part importante de la donation a toutefois été rendue possible grâce aux contributions d’organisations caritatives basées en Italie, telles que « Volontari Aiuti Umanitari » (Civitanova Marche), l’Association nationale des anciens combattants de la cavalerie (ANAC – section de Salerne), l’Association nationale des victimes civiles de la guerre (section de Turin), ainsi que d’autres organisations et entrepreneurs de la province italienne de Benevento.

Souvent, les fonds collectés par les anciens casques bleus italiens de la FINUL par l’intermédiaire d’organisations caritatives locales sont acheminés par le contingent italien de la FINUL pour être dépensés dans le sud du Liban.

Le président de l’Union des municipalités de Tyr, Hassan Dbouk, le maire de Bint Jbeil, Afif Bazzi, et le directeur de l’hôpital Jabal Amel, Faraj Hamadeh, ont exprimé leur gratitude pour le soutien apporté par les soldats de la paix italiens de la FINUL, en particulier à un moment aussi délicat où des milliers de vies ont été bouleversées par la violence qui sévit depuis plus d’un an de part et d’autre de la Ligne bleue.

Photo : FINUL.