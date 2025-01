Expo : Chiharu Shiota, « the Soul Trembles – Les frémissements de l’âme », au Grand Palais, à Paris.

Univers cohérent global.

Peinture, installation, vidéo, utilisation de son propre corps en tant que médium, scénographie théâtrale, tout est bon pour Chiharu Shiota. Tout participe – y compris elle et chacun de nous – au grand tout. D’aucuns le disent en parlant d’œuvre immersive. Pourquoi pas, mais l’on sent que la quête de cette artiste va beaucoup plus loin que le choix de tel ou tel type d’expression. Il faut non seulement se laisser envelopper par ses œuvres gigantesques – le principe étant régulièrement d’utiliser tout l’espace disponible de la salle pour s’y exprimer – mais aussi lire ses citations en cartouches. Autant poésie que description de son état intérieur, chacun montre une facette de son souci permanent de fusion dans un univers englobant, et sans doute les fils qu’elle utilise sont-ils une manière symbolique de tout relier, et d’en faire un bouquet.

Le fond étant plus important que la forme, peu lui chaut que la disposition des lieux l’oblige à modifier le détail de ses œuvres (les fils ne peuvent pas être tendus à l’identique) du moment que l’ambiance est préservée. Ainsi, l’exposition « the Soul Trembles – Les frémissements de l’âme » est-elle la même que celle qui a déjà voyagé à travers l’Asie et le Pacifique avant d’échouer – mais les barques de la première salle sont-elles sur l’eau ou sur la terre, dans des grottes ou surmontées du dôme céleste – au Grand Palais jusqu’au 19 mars.

Il est à noter que les frémissements qu’elle imprime à nos sensibilités sont pacifiants dans ce monde qui ne l’est pas vraiment, même quand ils interrogent. À ce titre, la visite de cette exposition a une influence curative sur nos natures si inquiètes.

Pierre FRANÇOIS

Chiharu Shiota, « the Soul Trembles – Les frémissements de l’âme », au Grand Palais, jusqu’au 19 mars (nocturne le vendredi jusqu’à 22 h), 7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris. Métro : Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées – Clemenceau, RER C : Invalides, bus 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93. Plein tarif : 14 €. Tarif réduit : 11 € pour les 18-25 ans inclus, étudiants et familles nombreuses. Tarif Place aux jeunes : entrée gratuite si vous avez entre 18 ans et moins de 26 ans, sur le dernier créneau, hors week-end et vacances, dans la limite des places disponibles et uniquement sur réservation en choisissant « réservation Places aux jeunes ». https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/chiharu-shiota ; https://www.grandpalais.fr/fr/article/5-choses-savoir-sur-chiharu-shiota-lartiste-qui-connecte-les-ames-et-tisse-les-emotions ; https://www.chiharu-shiota.com/top.

Photo : Pierre François.