Exposition : la boutique éphémère de la Maison péruvienne à l’occasion de Noël.

Authentique.

La « Maison péruvienne » est une boutique éphémère avenante dans une rue discrète du vieux Paris, entre le Cnam et Beaubourg, à trois pas de la plus vieille maison de Paris (L’auberge de Nicolas Flamel, rue de Montmorency). S’y sont rejoint, autour de la fondatrice de la boutique, des créateurs et créatrices ayant pour point commun de réaliser ou vendre des produits artisanaux provenant effectivement du Pérou. Les uns y achètent leurs matières premières, les autres se fournissent chez les artisans locaux.

L’aspect commercial de l’opération https://www.cestleperoupournoel.com/ et le vocabulaire mystico-branché employé sur le site ne doivent pas masquer l’amour des participants pour leur pays (certains ont un second métier et créent en s’inspirant des époques précoloniales par passion) ni leur désir de promouvoir l’artisanat local. Ainsi, la responsable de l’opération confie-t-elle qu’elle ne tient pas les artisans dans sa dépendance, se contentant de leur acheter – en respectant leurs choix des matières et du rythme de travail – puis d’acheminer les objets sans passer par un exportateur. Elle a la franchise de dire qu’elle n’a aucun label de commerce équitable, mais elle cherche, à son échelle, à se rapprocher de cet esprit. Elle a comme partenaires locaux essentiellement des personnes qui travaillent en famille et achètent éventuellement leurs fournitures dans des coopératives. Ce qui ne l’empêche pas de chercher à améliorer sans cesse sa proposition. Laquelle est déjà assez variée : on trouve à côté de vêtements en alpaga des miroirs traditionnels en forme de soleil, des crèches, des peintures que l’on offre aux nouveaux couples depuis les époques précolombiennes jusqu’à nos jours, du chocolat et du café, de la joaillerie, etc. Pour qui aime l’artisanat latino-américain, il y a là la garantie de l’authenticité et de la promotion de l’économie locale.

Pierre FRANÇOIS

Photo : Pierre François.