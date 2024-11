Musique : Andreïa au Duc des Lombards le 18 novembre, à Paris.

Entre jazz et folk.

Andreïa, on l’a déjà croisée en 2022, quand elle avait sorti son CD Ya entendi, suivi d’un concert au festival Sunset Vocal Session. Et depuis ? Depuis, elle a mis sur les réseaux un EP de quatre airs, façon big band, autour du thème du nid, celui que l’on quitte, celui que l’on trouve, celui que l’on se crée.

Ils sont quatre trombones, autant de trompettes et de saxos, deux percussions, une flûte, une contrebasse et un piano pour entourer sa voix chaleureuse, enveloppante, conquérante. Qui s’exprime à la fois en espagnol et en français pour dire la transition entre la Colombie de sa jeunesse et sa France d’adoption. Une transition qui prend la forme d’un changement de langue, bien sûr, mais, plus profondément encore, de quartier, de nourriture, de climat… Son message, à travers cela : « Si on calcule trop le risque, on ne bouge pas ! »

Ce mariage des genres, on le retrouve dans la manière qu’elle a d’utiliser la cumbia colombienne et vénézuélienne, un style de musique sur quatre fois quatre temps qui est déjà un mélange de traditions africaines, indiennes et espagnoles. Au lieu de laisser des gaïtas jouer en duo, en complément l’une de l’autre, dans la mesure où elles sont faites pour s’accorder spécifiquement, elle les fait sonner avec le reste des instruments classiques.

Cet EP « Nido » est sorti en avril dernier et on le trouve sur Spotify ou sur YouTube(1).

Mais il y a mieux. Après avoir été à Barcelone et Madrid en s’accompagnant à la guitare en octobre, elle chantera au Duc des Lombards(2), le 18 novembre. La formation sera celle d’un quartet, mais la nature de sa musique ne change pas, qui reste du folk latino-américain – surtout en provenance de Colombie et du Venezuela – avec des influences de jazz. Jazz dont elle emprunte la définition à Juan Felipe Pulido, son arrangeur et pianiste : « une réinterprétation de son propre folklore ». Ce faisant, elle s’éloigne de la dimension académique du jazz et cherche à simplifier la musique pour pouvoir passer des messages plus complexes dans le texte. Ce qui la rapproche de plus en plus de la structure d’une chanson.

Pierre FRANÇOIS

(1)https://www.youtube.com/watch?v=Lf04KwbJAUk, https://www.youtube.com/watch?v=60msJy51Rmc, https://www.youtube.com/watch?v=1_6ZZNFnjMw, https://www.youtube.com/watch?v=kTXt2KSk8qk

(2)https://ducdeslombards.com/fr/l-agenda/la-nouvelle-scene-andreia-quartet

Photo : Pierre François.