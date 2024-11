Actu : communiqués de la FINUL du 14 novembre.

Premier communiqué.

UNIFIL statement (14 November 2024)

This morning, a UNIFIL patrol near Qallawiyah noticed a cache of ammunition near the roadway. After informing the Lebanese Armed Forces of the discovery, peacekeepers continued on their planned route. A short while later, they got out of their vehicle to remove some debris from the roadway. When getting back into their vehicles, two or three unknown people fired approximately 30 shots in their direction.

The peacekeepers fired back from their vehicles and moved to safety. No one was hurt and there was no damage to the vehicles. It is unclear if the discovery of the weapons cache and the attack are directly linked. We have launched an investigation.

Peacekeepers cannot be targeted, ever. Firing toward them is a flagrant violation of international law and of resolution 1701. We remind the Lebanese authorities of their responsibility to ensure the safety and security of peacekeepers who are carrying out sensitive and important work on Lebanese territory. We have requested the Lebanese authorities undertake a full and complete investigation of this incident and bring the perpetrators to justice.

Despite these and other challenges, peacekeepers remain in all positions and will continue to impartially monitor and report on violations of resolution 1701.

Déclaration de la FINUL (14 novembre 2024).

Ce matin, une patrouille de la FINUL près de Qallawiyah a remarqué une cache de munitions près de la route. Après avoir informé l’armée libanaise de la découverte, les soldats de la paix ont poursuivi leur route. Peu après, ils sont sortis de leur véhicule pour enlever des débris de la chaussée. En remontant dans leur véhicule, deux ou trois inconnus ont tiré une trentaine de coups de feu dans leur direction.

Les soldats de la paix ont riposté depuis leur véhicule et se sont mis à l’abri. Personne n’a été blessé et les véhicules n’ont pas été endommagés. Il n’est pas certain que la découverte de la cache d’armes et l’attaque soient directement liées. Nous avons ouvert une enquête.

Les soldats de la paix ne peuvent jamais être pris pour cible. Tirer dans leur direction est une violation flagrante du droit international et de la résolution 1701. Nous rappelons aux autorités libanaises qu’elles ont la responsabilité d’assurer la sécurité des soldats de la paix qui effectuent un travail sensible et important sur le territoire libanais. Nous avons demandé aux autorités libanaises de mener une enquête complète sur cet incident et de traduire les auteurs en justice.

Malgré ces difficultés et d’autres, les soldats de la paix restent à tous les postes et continueront à surveiller et à signaler de manière impartiale les violations de la résolution 1701.

Concluding a three-day visit to Lebanon, UN Under-Secretary-General for Peace Operations Jean-Pierre Lacroix underlined that Security Council resolution 1701 remains the framework to return to stability—and build on it.

In meetings with senior Lebanese officials, including Parliament Speaker Nabih Berri, Prime Minister Najib Mikati, Defense Minister Maurice Sleem, Foreign Minister Abdallah Bou Habib and Lebanese Army Commander General Joseph Aoun, Mr. Lacroix underscored the need for both Lebanon and Israel to commit to fully implementing their obligations under the resolution.

Meeting with members of the diplomatic corps and representatives of UNIFIL’s troop-contributing countries, he expressed sincere gratitude for their continued support to the mission, and to security and stability along the Blue Line.

“Peacekeepers from almost 50 troop-contributing countries continue to do their utmost to implement their mandated tasks, in very difficult and challenging conditions,” said Mr. Lacroix. “By doing this, they are helping to create and hold the space for a political and diplomatic solution to emerge. We are extremely grateful to them for their dedication and commitment. »

In a visit to a UNIFIL position in Mansouri and the mission’s Naqoura headquarters, Mr. Lacroix met with civilian and military peacekeepers, including some who had been injured in direct attacks and exchanges of fire.

“I reiterate the UN’s call for a cessation of hostilities,” Mr. Lacroix concluded. “The UN supports diplomatic efforts towards that goal and a full implementation off resolution 1701.”

This was Mr. Lacroix’s third visit to Lebanon this year.

À l’issue d’une visite de trois jours au Liban, le secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a souligné que la résolution 1701 du Conseil de sécurité restait le cadre nécessaire au retour à la stabilité et qu’il fallait s’en inspirer.

Lors de réunions avec de hauts responsables libanais, notamment le président du Parlement Nabih Berri, le Premier ministre Najib Mikati, le ministre de la défense Maurice Sleem, le ministre des affaires étrangères Abdallah Bou Habib et le commandant de l’armée libanaise, le général Joseph Aoun, M. Lacroix a souligné la nécessité pour le Liban et Israël de s’engager à respecter pleinement les obligations qui leur incombent en vertu de la résolution.

Lors de sa rencontre avec des membres du corps diplomatique et des représentants des pays contributeurs de troupes à la FINUL, il a exprimé sa sincère gratitude pour leur soutien continu à la mission, ainsi qu’à la sécurité et à la stabilité le long de la Ligne bleue.

« Les soldats de la paix de près de 50 pays fournisseurs de contingents continuent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour accomplir les tâches qui leur ont été confiées, dans des conditions très difficiles et éprouvantes », a déclaré M. Lacroix. « Ce faisant, ils contribuent à créer et à maintenir l’espace nécessaire à l’émergence d’une solution politique et diplomatique. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants de leur dévouement et de leur engagement ».

Lors d’une visite à une position de la FINUL à Mansouri et au quartier général de la mission à Naqoura, M. Lacroix a rencontré des soldats de la paix civils et militaires, dont certains avaient été blessés lors d’attaques directes et d’échanges de tirs.

« Je réitère l’appel des Nations unies à la cessation des hostilités », a conclu M. Lacroix. « Les Nations unies soutiennent les efforts diplomatiques visant à atteindre cet objectif et à mettre pleinement en œuvre la résolution 1701.

Il s’agissait de la troisième visite de M. Lacroix au Liban cette année.

