ACTU : Communiqué de la FINUL

Déclaration de la FINUL (25 octobre 2024) : Les soldats de la paix continuent de surveiller la situation dans le sud du Liban et de faire rapport au Conseil de sécurité, malgré l’escalade dramatique et la violence sur le terrain ces dernières semaines. Depuis début octobre, les soldats de la paix ont observé des affrontements sur le terrain à Alma Shaab, Aytarun, Bint Jbeil, Hanin, Houla, Kunin, Labbouneh, Markaba, Maroun ar-Ras, Meiss ej Jebel, Ras Naqoura et Yaroun ou dans ses environs. Les tirs de roquettes depuis le Liban et les frappes aériennes et d’artillerie lourdes depuis Israël se sont poursuivis. Même si la FINUL a pris de nombreuses mesures pour protéger la sûreté et la sécurité de ses soldats de maintien de la paix, la situation sécuritaire est extrêmement difficile. Tôt le matin du 23 octobre, deux équipes d’évacuation sanitaire réunies à Yarin pour transférer un patient ont essuyé des tirs d’origine inconnue. Un véhicule a été immobilisé et a dû être laissé sur place. Dans la soirée du même jour, un établissement médical situé sur une position de la FINUL à Beit Leif a été touché par un obus ou une roquette d’origine inconnue, causant des dégâts aux bâtiments. Plus tard, deux obus ou roquettes, également d’origine inconnue, sont tombés près d’une position de la FINUL à Kafer Chouba, endommageant des logements et des abris. Les soldats de maintien de la paix occupant les deux positions se trouvaient dans des abris à ce moment-là. Heureusement, aucun soldat de la paix n’a été blessé dans aucun de ces incidents. Il est rappelé à tous les acteurs leur obligation d’éviter toute action mettant en danger les soldats de la paix ou les civils. Nous continuons d’exhorter tous les acteurs impliqués dans le conflit à résoudre leurs différends à la table des négociations, par une solution politique et diplomatique et non par la violence. La FINUL reste sur le terrain et prête à apporter son soutien. (25 octobre 2024) _ _ https://t.me/UNIFIL_Liban

