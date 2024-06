Théâtre, festival : « le Mois Molière », 27 pièces à Versailles, 7 dans le off d’Avignon.

Créations à la pelle.

Présente-t-on encore Le Mois Molière de Versailles ? Avec sa programmation à l’instinct – un instinct sûr dans la mesure où le maire lui-même est introduit dans le milieu du théâtre – il offre une belle variété de spectacles, théâtraux ou musicaux, professionnels ou amateurs, créations ou reprises.

Cette année, c’est la lecture par Denis Podalydès de passages de son dernier livre – « En jouant, en écrivant » – qui l’a inauguré. Si d’aucuns prétendent s’y être ennuyés, force est pourtant de constater qu’entendre l’auteur lire son œuvre est un privilège rare, que Denis Podalydès insuffle une vraie vie à son texte et que, lorsqu’il cite, il se transforme immédiatement, endossant le rôle du personnage cité. Enfin, les réflexions sur la place de l’acte théâtral ou ce que révèle telle ou telle pièce en creux sont pertinentes au point de donner envie d’acheter le livre. Ceci étant, oui, c’est exact, une lecture n’est pas une pièce et il ne faut pas s’attendre à en avoir plein les yeux. Au contraire, il est parfois préférable de les fermer pour écouter mieux.

Pour le reste, Le Mois Molière totalise 14 créations théâtrales pour 13 reprises, ce qui représente un taux exceptionnel. Par ailleurs, sont donnés cinq concerts, dont un pour les enfants. Enfin, et c’est la nouveauté de l’année, Le Mois Molière a désormais son lieu dans le festival off d’Avignon : le Tiers-lieu du Carmel, 3, rue de l’observance. Y seront jouées essentiellement des créations – « La Valise », « La Liste de mes envies », « Le Géniteur », « Paris-Istanbul, dernier appel », « On purge bébé » – au milieu desquelles « La Gloire de mon père » et « Les Lauriers roses » sont les seules reprises.

Pierre FRANÇOIS

Accès libre et gratuit aux 62 lieux du festival sauf à la Grande écurie, au Théâtre Montansier, au Potager du roi et à la Royale factory. Accès : RER C Versailles Château rive-gauche, SNCF Versailles rive-droite (depuis Saint-Lazare), SNCF Versailles Chantiers (depuis la gare Montparnasse). https://www.moismoliere.com/1200/programmation.htm. Réservation sur la page des spectacles concernés. Contact : moismoliere@versailles.fr