D’emblée Pierre Emonot donne le ton d’un humour caustique qui prône l’autodérision : « J’ai une tête de droite… j’ai l’air d’un p’tit gros en costume Cubi… J’ai un physique de magazine de pneu Michelin… » Attention ! Ne vous y trompez pas, c’est pour faire mieux passer sa satire féroce mais tellement juste et drôle des travers de notre société ! Il tape allègrement sur la gauche Caviar devenue gauche Houmous, sur les Bobos qui lisent Télérama, aiment les films roumains où la biche est finalement tuée au bout de deux heures par… le capitalisme ! Vous le croyez Réac ? Il dégaine alors ses flèches sur les amateurs de CNews car chez ces gens-là, on ne lit pas les grands classiques, on « Relit » Proust, Dostoïevski… et on répète en boucle deux phrases « C’était mieux avant » et « On ne peut plus rien dire » ! En fait, ils critiquent la censure mais ils censurent la critique… En plus de ses traits d’esprit assassins, il égrène un texte ciselé comme une dentelle raffinée et nous éblouit par une fort belle plume. C’est ainsi que l’on pense à Molière, eh oui ! qui savait si bien, comme lui, railler les manies de son époque ; et plus proche de nous, sa filiation avec Fabrice Luchini est si évidente qu’il l’imite lors d’un passage délicieux et pittoresque qui les rapproche encore. Un spectacle jouissif, rafraichissant et même envoûtant, avec un artiste qui allie talent, charisme et présence indéniable : tout d’un Grand à venir applaudir avec enthousiasme, comme le public lors de cette soirée parisienne…

SIDONIE

Dates du spectacle 2024:

-Festival OFF Avignon à la Tâche d’encre du 29 mai au 21 juillet

-La Rochelle 21 septembre

-Six Fours les Plages 18 octobre

-Bourg les Valences 31 octobre

-Aix en Provence 22 novembre

-Clermont Ferrand 27 et 28 novembre

Photo : Michel Raou.