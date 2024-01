Théâtre : « Stigmates de la gloire », de Johannes Colin et Victoria Corda à La Folie théâtre, à Paris.

Aspirations, désirs, capacités.

« Stigmates de la gloire » est une pièce qui ne laisse pas indemne. C’est un spectacle total : éclairages et chorégraphies s’invitent – avec grand talent – dans un texte qui joue aussi bien sur la corde poétique que crue. Dans la même logique consistant à partir dans tous les sens tout en tenant l’équilibre entre chaque élément, la mise en scène compense la cruauté du propos par un style graphique onirique. De ce fait, l’on croit plus à l’état mental des personnages qu’à l’apparence qu’ils se donnent. Et c’est précisément là que se situe le sujet du spectacle.

À quoi cela rime-t-il de se donner des airs de mâle sexuellement dominant, voire sadique, pour masquer une incapacité à exprimer un attachement qui n’est peut-être pas tout à fait de l’amour ? Pourquoi accepter, tout en protestant, un traitement dégradant alors que l’on rêve encore du prince charmant ? Quel bénéfice la drogue apporte-t-elle dans un tel contexte ?

La pièce – et c’est notamment en cela qu’elle est très bonne – ne prétend pas apporter de réponse ni même dénoncer, elle se borne à établir un état des lieux dans un style rendu supportable pour un public ignorant les arcanes du milieu de la chanson. La mise en scène et le jeu millimétrés y concourent grandement. Les fulgurances de prise de conscience, mais sans conséquence, sont très bien montrées, l’aveuglement – à tous égards – de la jeune accro aussi. C’est simple : on croit complètement à chacun des personnages au point de les prendre tous en pitié.

Pierre FRANÇOIS

« Stigmates de la gloire », de Johannes Colin et Victoria Corda. Avec : Nancy Loïs, Ambre Lhomme, Marko Filipovic, Delphine Macia, Andréa Furet. Mise en scène : Johannes Colin, Victoria Corda, Aimée Fleury. Scénographie : Aimée Fleury. Musique : Marko Filipovic, Nancy Loïs. Du jeudi au samedi à 21 h 30 jusqu’au 3 février à La Folie théâtre, 6, rue de la Folie Méricourt, 75011, Paris. Tél. 01 43 55 14 80. Métro St-Ambroise ou Richard Lenoir. http://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=433

Photo : Cie des amours chiennes.