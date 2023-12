Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 11).

Ce premier soir, l’ouverture – au hasard, mais existe-t-il ? – de la Bible ne déçoit pas : le chapitre 58 d’Isaïe parle du jeûne qui plaît à Dieu, lequel ne consiste pas à battre un record individuel. Cette lecture remet les pendules à l’heure.

Le 21, abandon des leggings, chaussettes polaires et double couche de pulls : le train affichait encore 18° à 17 h 30 la veille. Pendant l’attente de celui pour Bilbao – le pèlerinage, c’est aussi cela : planifier le moins possible, s’adapter le plus possible – les drapeaux flottent bien à l’horizontale en indiquant que le vent vient de l’ouest, donc dans le nez… et on peut observer un muret de jardin public en granit comme on en construisait à Brest après-guerre. Certes, les influences interceltiques sont une réalité – on le voit encore mieux en Asturies – mais quand même !

Un pèlerin