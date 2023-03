Théâtre : Le Songe de Bernadette d’Antoinette Gros Kachaner au Théâtre du Roi René, à Paris puis à Avignon pendant le festival.

La fin d’une vie et le début d’une autre.

Le Songe de Bernadette vous emporte dans un monde rempli de personnages, musiques et lumières dignes d’un conte. La mise en scène est très imagée, bien pensée : le metteur en scène Renato Ribeiro se confie en disant s’être inspiré du monde de Tim Burton. L’incarnation des protagonistes est faite avec plaisir. Lorsque l’on a l’impression que tout est facile, c’est là que nous prenons conscience que le travail est à l’honneur. Les interprètes Maud Melle, Fanfan Blondiaux, Benjamin Aboulker, Bérénice le Mestre, Julien Jaulin et Tarik Jallal le montrent bien.

C’est donc une création globale, où tous les éléments humains et techniques se mettent au service de la fable. Il est question d’un testament, de l’éducation ou non de ses enfants et de ses conséquences. La pièce nous propose de nous questionner sur l’avenir de nos héritages. Tout cela avec humour, délicatesse, chant et tendresse.

Maëlle NOUGARET

Le Songe de Bernadette d’Antoinette Gros Kachaner. Mise en scène par Renato Ribeiro. Avec Maud Melle, Fanfan Blondiaux, Benjamin Aboulker, Bérénice le Mestre, Julien Jaulin et Tarik Jallal. Les jeudi, vendredi samedi jusqu’au 25 mars à 20h45 au Théâtre du Roi René,12 rue Edouard Lockroy 75011, Paris. Réservation par téléphone au 01 47 00 43 55 ou sur internet: https://www.billetreduc.com/309050/evt.htm

Photo : Simon Potaufeux.