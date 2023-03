Théâtre : Je m’appelle Bashir Lazhar de Evelyne de la Chenelière, mis en scène par Thomas Coste. Avec Thomas Drelon, jusqu’au 9 avril au Théâtre du Lucernaire, à Paris.

« Parler avec des mots et pas avec ses mains ».

Qu’il est bon de voir une pièce de théâtre où la scénographie et la création lumière sont des personnages accompagnant l’interprète. Une pièce dont on se souviendra, où tout ce qui est donné à voir et à entendre est rendu efficace par le minimalisme. D’autant plus quand le fond des propos est aussi lourd. Je m’appelle Bashir Lazhar c’est l’histoire du remplaçant de la maîtresse à l’école; suite à un événement tragique.

La scène se remplit de ce texte intelligent, poétique, politique, émouvant et fort. Evelyne de la Chenelière est partie du témoignage individuel pour que le discours touche de manière collective. Tout cela, sur un plateau où l’on peut compter les éléments du décor sur les doigts d’une main.

L’interprétation et le travail du comédien Thomas Drelon sont intimement liés à la recherche des passages d’émotions entre la salle et la scène. Son jeu est fort d’humanité.

L’école est une société dans cette histoire où le corps enseignant et les élèves côtoient le même monde sans y poser le même regard. Quoique : il est souvent touchant de recevoir les propos philosophiques des enfants. Des futurs adultes qui sont là pour « Dérider la cour » et y « mettre de la gaité » selon Bashir Lazhar.

Les enfants sont des chrysalides, le monde et l’existence sont injustes, l’intériorité du personnage contrebalance avec ce qui l’entoure. Cet homme, perdu, est rempli d’amour pour les mots. Il se bat pour sa vie et pour celles des autres. Mais aussi pour sa profession. « Tout le monde a des idées, l’important c’est de se faire comprendre », de témoigner, de laisser une trace. Selon lui, c’est comme cela que la bataille est plus forte. Alors pour continuer de vivre, il est donc nécessaire d’apprendre à « Parler avec des mots et pas avec ses mains ».

Maëlle NOUGARET

« Je m’appelle Bashir Lazhar » , de Evelyne de la Chenelière mise en scène par Tomas Coste. Avec Thomas Drelon. Du 22 février au 2 avril. Du mardi au samedi à 19h et à 15h30 le dimanche. Théâtre Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs, 75006, Paris. Réservation par téléphone au 01 45 44 57 34 ou sur le site : https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/je-mappelle-bashir-lazhar

Photo : Pierre Francois.