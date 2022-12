Théâtre : « Avril Enchanté », d’Elizabeth Von Arnim au Guichet Montparnasse, à Paris.

So british.

Amateurs d’humour anglais, vous apprécierez la fausse candeur d’ « Avril enchanteur ». Des personnages qui se révèlent plus hauts en couleur qu’ils ne le laissent paraître, des situations proches du vaudeville, une histoire à dormir debout, mais rendue tellement vraisemblable, tout y est.

Le plus fort ? Tous les personnages – neuf – sont interprétés par la même comédienne, qui sait planter des repères suffisamment clairs sans être caricaturaux pour les différencier. Si l’on indique que l’auteure – Elizabeth von Arnim, qui vécut entre 1866 et 1941 – a habité en Australie, Angleterre, Allemagne et Suisse et que, devenue veuve, elle eut une liaison (tapageuse) avec un homme puis fit un mariage raté avec un second et qu’enfin ses romans sont autobiographiques, on imagine la variété des sentiments et situations qui peuvent s’y développer. Le tout étant évidemment narré l’air de ne pas y toucher.

La comédienne a su mettre en valeur à la fois les rebondissements de situation et les évolutions des caractères, sans jamais oublier la légèreté, véritable fil rouge de la pièce. Résultat : on ne rit jamais aux éclats, mais le sourire ne quitte jamais le spectateur qui savoure et le texte et le jeu.

Pierre FRANÇOIS

« Avril Enchanté », d’Elizabeth Von Arnim. Traduction, adaptation et jeu : Pascale Bouillon. Vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 jusqu’au 8 janvier. Relâche les 24, 25, 31 décembre 2022 et 1er janvier 2023. Au Guichet Montparnasse, 15, rue du Maine, 75014 Paris, tél. 01 43 27 88 61. Métro : Edgar Quinet, Gaîté, Montparnasse-Bienvenüe. https://www.guichetmontparnasse.com/avril-enchante/

Photo : Pierre François.