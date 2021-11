Cinéma : « Hacking justice » en salle et DVD au sujet de Julien Assange.

Document primaire.

Un DVD et un livre sont disponibles ensemble au sujet de l’histoire de Julien Assange. Le titre en est évocateur : « Hacking justice », qui peuvent être commandés ensemble(1). Ce documentaire de 1 h 30 est complété par un entretien exclusif avec l’intéressé de 55 minutes.

Ils racontent la lutte inégale qui a lieu entre ce dernier et les États-Unis depuis plus de dix ans. Les personnes qui s’y expriment sont l’intéressé lui-même et des témoins proches tandis que le texte émane de personnalités ou institutions reconnues : Noam Chomsky, Chris Hedges, John Pilger, Jonathan Cook, Doctors for Assange, Stefania Maurizi, Katrin Axelsson et Lisa Longstaff de Women against rape, syndicats de journalistes français (SNJ, SNJ-CGT, CFDT journalistes), Max Blumenthal, Matt Kennard, Viktor Dedaj, Laurent Dauré.

Le film est sur les écrans depuis le 17 novembre. Dans certaines salles, le film est projeté en présence d’intervenants proches du dossier. On peut en consulter les dates et lieux ici. Ce film, à travers les enjeux concernant Julien Assange lui-même, montre la façon dont notre monde résout la question éternelle du rapport à la vérité et du sort réservé à ceux qui luttent contre le mensonge.

Pierre FRANÇOIS

1 Par exemple sur le site de la Fnac ou à https://47degresnord.fr/92203-sociologie-faits-de-societe-hacking-justice—–julian-assange.html#! ou encore à https://lesmutins.org/hacking-justice?tab=coffret-livre-dvd