Livres : « Odieux festin ! », pièce de L.-J. Wagner aux éditions Souffles littéraires.

Au dieu inconnu (Ac 17, 23)…

« Odieux festin ! » pourrait-il être lu comme « Aux dieux festin » ou « Ô dieu festin » ? Sans doute, si ces expressions pouvaient avoir un sens. Car cette pièce, publiée chez Souffles littéraires, fait la part belle à l’idée de divinité. Une divinité chrétienne, vue à travers – justement – ses travers sociaux et moraux.

L’intrigue est bien menée, qui ne dit pas si l’inconnu est le « Tout autre » ou un autre lambda, mais les lambda existent-ils dans la foi chrétienne qui invite à percevoir chacun comme un messager divin potentiel ?

Certes, l’on frémit un peu en début de lecture quand l’on s’aperçoit combien le personnage de la bigote est caricatural (et en même temps si vrai, que celui qui n’a jamais rencontré une telle grenouille de bénitier se dénonce !). L’on réalise vite que les autres ne sont traités que comme ses satellites involontaires (car, en prime, elle a décidé de régenter la vie de cette petite communauté de voisins).

L’idée de la fin du monde pour le jour même est certes la trame qui gouverne tous ces destins, mais l’auteur a su la rendre discrète par rapport à son souci principal : laisser éclore la vraie personnalité de chacun. Certes, le personnage de l’inconnu mystérieux y contribue grandement puisqu’il va devenir un temps chef d’orchestre de cette séance de dévoilement (apocalypse, si l’on revient au sens étymologique, ce qui correspond effectivement à la situation). Mais lui aussi s’efface, au lieu d’accepter la mise en valeur qui lui est régulièrement proposée*.

On oublie vite le côté prévisible de certaines scènes pour se laisser convaincre par des personnages somme toute attachants. Bref, on tient là une pièce cohérente et bien construite qui, bien mise en scène, peut donner lieu à des effets comiques à la mesure du tragique de la situation.

Pierre FRANÇOIS

« Odieux festin ! », de L.-J. Wagner. Aux éditions Souffles littéraires, collection « le Souffleur », 8, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris, tél. 01 40 05 02 98, https://souffles-litteraires.fr/, contact@souffles-litteraires.fr/. 140 pages, 12 €, ISBN 978-2-492027-09-3. Existe en version numérique, ISBN 978-2-492027-10-9.

*et il est permis de penser au livre de Zacharie, ch. 9, v. 9 qui met en valeur le comportement « humble » du roi « juste » et « victorieux », passage qui sera repris pour expliquer l’entrée de Jésus dans Jérusalem, sur un ânon également.

Photo : Laurent Leplaideur.