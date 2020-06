Spiritualité : prière de tradition protestante.

Chaque samedi, une prière issue d’une tradition différente.

Évangile selon Matthieu, chapitre 5-Le sermon sur la montagne

Les Béatitudes

À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s’assit et ses disciples s’approchèrent de lui. 2 Puis il prit la parole pour les enseigner; il dit : 4 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés! 5 Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre! 6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! 7 Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux!