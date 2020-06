Spiritualité : prière de tradition catholique.

Chaque samedi, une prière issue d’une tradition différente.

Prière au Dieu de la vie en temps d’épreuve

Seigneur Dieu, maître de l’univers,

toi qui tiens toutes choses dans tes mains, nos désirs et nos destins,

toi qui toujours prends soin de tes enfants, nous nous tournons vers toi.

Vois notre inquiétude et notre monde en désarroi.

Vois notre sentiment d’impuissance face à cette épidémie, œuvre de mort, qui apporte tant de souffrances et de malheurs.

Parce que nous croyons en toi, nous te demandons de rendre la santé aux personnes touchées par la maladie et la sérénité dans les lieux où elle s’est propagée.

Nous te confions toutes les victimes, les personnes décédées. Accueille-les dans ta maison. Puissions-nous apporter paix et réconfort à leurs familles endeuillées.

Nous te confions les personnels hospitaliers, aides-soignantes, infirmières et médecins, qui se donnent sans compter et qui font œuvrent de vie. Donne-leur le courage

et la force de résister.

Nous te confions aussi les chercheurs qui se démènent pour trouver de quoi soigner, de quoi guérir. Inspire-les, éclaire-les dans leurs recherches afin qu’ils trouvent

des solutions efficaces, surtout dans les pays les plus pauvres.

Bénis, Seigneur, les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service du prochain, apportant à tous : secours, soins et protection.

Nous te confions chacun et chacune d’entre nous, particulièrement les plus fragiles, car nous savons que tu es notre refuge et notre bouclier. Aussi bas que nous

tombons, nous savons que nous ne pourrons pas tomber plus bas que dans tes bras.

Seigneur Dieu viens à notre aide, viens à notre secours !

Protège-nous, guéris-nous, libère-nous. Écoute notre cri.

Nous te prions pour notre humanité, pour les croyants comme pour les non-croyants, afin que tous, nous soyons capables de nous engager pour faire triompher la vie ! Là où nous sommes, avec ce que nous sommes.

Nous te prions pour nous, fidèles de toutes les religions, afin qu’invoquant le nom de Dieu, miséricordieux, nous soyons toujours signes de vie et d’amour !

Nous te prions pour les enfants, les jeunes et pour les générations futures, afin qu’ensemble nous bâtissions un monde plus juste, plus humain et plus fraternel. Un monde durable.

Car nous savons qu’avec toi, nous ne sommes jamais menacés de mort. Mais que nous sommes menacés de vie, menacés d’espérance.

À toi soit la gloire pour les siècles sans fin !

Laurent Grzybowski