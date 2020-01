Socio-politique : des clubs d’investisseurs solidaires fêtent leurs trente ans.

30 janvier, 30 ans.

Ce 30 janvier, l’association des Cigales d’Île de France fête ses trente ans.

Que sont les Cigales ?

Ni banques ni mécènes, ce sont des Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire. Qui sont particulièrement sensibles aux projets locaux, sociaux et culturels portés par des Pme, coopératives ou associations de leur région. Ils peuvent apporter de l’argent comme des compétences ou l’accès leur réseau de connaissances. Structurés en fédération nationale et associations régionales, ces clubs comptent de 5 à 20 membres et sont actif pendant cinq ans, durée habituelle pendant laquelle les cigaliers épargnent et prêtent. Tous souscrivent à une charte qui fait d’eux des épargnants de proximité, éthiques et solidaires.

Les Cigales sont également membres fondateurs de Finansol, une association qui a développé un label et qui promeut la solidarité dans l’épargne et la finance.

En résumé, il s’agit de ré-humaniser l’argent et l’investissement en privilégiant la relation avec des projets porteurs d’espérance pour l’avenir.

Pierre FRANÇOIS