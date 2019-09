Sublime, par Clara.

Ce nouvel album « Baudelaire »* a été le coup de cœur 2019 de l’académie Charles Cros, c’est dire sa qualité ! Mettre Charles Baudelaire en musique, beaucoup d’autres s’y sont essayés et on ne cite pour mémoire que le plus connu : Léo Ferré. Bertrand Louis propose sa vision et son univers, d’une beauté simple. Douceur et noirceur se mêlent dans une grande pureté de sons et d’harmonies.

Il porte les textes en lui et les fait revivre en soulignant les difficultés de l’artiste face aux aléas de la vie matérielle. Les thèmes chers à Baudelaire deviennent des petits bijoux par l’interprétation très personnelle, sensuelle, de Bertrand Louis. Le ballottement du poète entre spleen et idéal est rendu vivant, impérieux, inéluctable.

Bertrand Louis, conscient d’une mission poétique particulière, arrive à saisir la beauté et redéfinir un rapport au sacré. On admire le travail de la voix et les sonorités rocks tantôt puissantes et tantôt douces. Dix textes, dont « Le Chat », proposent un passage entre l’invisible et le visible. On éprouve un véritable coup de cœur pour l’interprétation émouvante et parfaite de « L’Héautontimorouménos » (signifiant « bourreau de soi-même ») qui reflète le sentiment de solitude de l’auteur et les douleurs masochistes qu’il s’inflige à lui-même.

Cet album parfaitement abouti arrive à interrompre, pour un temps, la réalité cruelle du monde moderne.

L’œuvre de Bertrand Louis, qui se définit modestement comme un musicien qui chante, est marquée par une démarche artistique personnelle, qui crée et cisèle lentement de très beaux textes. Quatre précédents albums, tout aussi remarquables sont à découvrir : un premier en 2001, le second sobrement intitulé « 2 », « Tel quel » en 2006 et enfin « Le Centre commercial en 2011. Il se consacre ensuite à l’adaptation des textes de Philippe Muray dans un spectacle élégant « Sans moi », qui a également fait l’objet d’un CD en 2013. Dans le cadre du festival Walden, Bertrand Louis sera à l’International** le 02 octobre prochain et son disque sortira chez EPM musique le 5. Retrouvez ses autres dates, malheureusement trop peu nombreuses, sur son site http://www.bertrandlouis.com

Clara

*« Baudelaire est aussi impuissant pour l’amour que pour le travail. Il aime comme il écrit, par saccades, puis il retombe dans son égoïsme flâneur et crapuleux. Jamais il n’eut la curiosité de l’homme ou le sens de l’évolution humaine…Son art devait donc pécher par étroitesse et par singularité : et ce sont bien ces défauts-là qui en écartent les esprits sains et droits, aimant les œuvres claires et de portée universelle. ». Georges Rency. Tous les goûts sont dans la nature…

**5-7 rue Moret, 75011 Paris, Tél. (de 16 heures à 19 heures) : 09 50 57 60 50, métro Ménilmontant, Oberkampf, Parmentier.

http://www.bertrandlouis.com/

https://www.facebook.com/bertrandlouis.music

https://www.facebook.com/FESTIVALWALDEN/

https://fr.ulule.com/festival-walden/

http://www.festivaltaparole.org/

https://www.linternational.fr/