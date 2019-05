Théâtre – danse : « Jeunesse », de Joseph Conrad au Cirque théâtre d’Elbeuf.

À parfaire.

« Jeunesse » oscille entre la chorégraphie et le conte. De fait, le texte de Joseph Conrad est très beau. Les déplacements dansés l'illustrent bien. Mais on reste mal à l'aise pour parler d'un spectacle qu'on a vu en octobre, lors d'une première un peu prématurée. La musique allait-elle devenir moins envahissante ? Les effets, trop nombreux et amplifiés, plus sobres ? Voilà les questions qui se posaient alors. Il reste que les bruits – d'origine humaine et en direct – sont parfaitement bien conçus et que plusieurs épisodes, dont celui de la tempête, sont tout à fait au point.

Pierre FRANÇOIS

« Jeunesse », de Joseph Conrad. Traduction, adaptation et mise en scène : Guillaume Clayssen. Avec : Johan Caussin, Julien Crépin, Frédéric Gustaedt, Samuel Mazzotti, Raphaël Milland.

Photo : Pierre Francois.