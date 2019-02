Théâtre : « Les trois petits cochons et le méchant loup père Noël », par la Touk-touk compagnie.

Vite, qu'ils reviennent !, par Clara.

Les trois petits cochons et le méchant-loup-Père-Noël est une pièce faite et conçue pour des enfants de maternelles (trois à six ans). Il s'agit d'une réinterprétation moderne et impertinente de la fable traditionnelle du XVIIIe siècle.

Sur scène, deux troubadours, à la fois acteurs et musiciens recomposent le conte avec moult variations. Ainsi, nos petits amis cochons partent construire leurs maisons sur une plage d'Hammamet. Une heure de spectacle enchantée qui ravira les chères têtes blondes, les yeux remplis de rêves. Les enfants participent aux chorégraphies et chantent avec les deux comédiens. Ils participent aux actions pour faire échouer le loup dans ses tentatives diaboliques. Car il est devenu intelligent, ce loup, grâce à l'éducation, en allant à l'école et ayant son diplôme ! On sent que les comédiens s'amusent des réactions des enfants ; les interactions avec le public sont nombreuses et réjouissantes. Musiques et paroles originales, humour, décors et lumières travaillés : il s'agit là d'un spectacle pour enfants et de qualité, qui ne s'est hélas joué que jusqu'au 6 janvier à l'Aktéon.

Par ailleurs, cette pièce est également un moment de détente agréable pour les parents, grâce à quelques références culturelles qui feront sourire.

« Les trois petits cochons et le méchant loup père Noël », par la Touk-touk compagnie. Conte musical à partir de quatre ans . https://www.touktoukcie.com