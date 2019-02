Brexit : paroles royales.

Ce matin (25/01), dans un discours annuel à l'Institut des femmes de Norfolk, la reine Elisabeth a, selon l’agence Reuters « envoyé un message délicatement codé à la classe politique britannique au sujet du Brexit », sans évidemment le mentionner explicitement. Chaque génération, a-t-elle expliqué fait face à de « nouveaux défis et de nouvelles opportunités ». Elle a par ailleurs indiqué : « je préfère pour ma part les recettes qui ont fait leurs preuves, comme bien parler les uns des autres et respecter les différents points de vue, se réunir pour trouver un terrain d'entente et ne jamais perdre de vue l'ensemble du tableau. ».

Pierre FRANÇOIS