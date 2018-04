Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Djobi DjoBach », par la « Compagnie Swing’Hommes ».

, par Béatrice Chaland.

« Agent gestionnaire à la station post-mortem »,

« L’Ange Oliver », qui ne jette pas l’anathème,

Se joint à deux compositeurs de l’art suprême.

Tel est, au « Théâtre Le Nouveau Ring », le thème

Du jour, plutôt … des nuits trépidantes aux Enfers

Où deux monstres sacrés rejoignent Lucifer.

L’as de la guitare et le génie de la fugue

S’accordent des instants mémorables de fougue

Pour « l’arrivée massive d’individus aux »

« Frontières entre paradis et enfer ». Duos

Prodigieux et puis quelques trios fascinants,

Voire parfois des quatuors hallucinants.

« Le clavecin, trait d’union entre homme et divin »,

Se plaît à déjouer l’accord à quatre mains.

Piano, percus et autres instruments humains,

Se déchaînent sur des partitions de devins,

Pour cette création qui fera son chemin.

Du Bach, comme vous ne l’avez jamais entendu,

Accompagné à la guitare à cordes tendues.

Le tout, dans une atmosphère bien détendue

Par leur inégalable prestation saugrenue,

Mélange de genres musicaux confondus.

De leur inclassable concert, on est mordus.

Que ce soit, Mozart, Beethoven ou le grand Bach,

Le génie de Jérémy Bourges s’y attaque.

A chaque création, on y va les yeux fermés

Puis on les écarquille tant ils ont allumé

De feux de joie dans notre regard passionné.

Baroque et moderne coulent du satiné

Dans nos oreilles réclamant leur satané

Spectacle aux croûtons à l’ail non ratatinés.

Au « Ring »

Ça Swing …

Gypsy

Pur psy …

Et vivement l’été prochain

Pour réentendre leurs refrains.

Pour lutter contre le morose,

Voyez leur prestation grandiose !

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Djobi DjoBach ». Humour musical. Le jour où J.-S. Bach rencontra la musique gitane … Création 2017 : Troisième Opus du triptyque de la « Compagnie Swing’Hommes ». Mise en scène Muriel Henry. (Avignon, 24-07-2017, 11h45)