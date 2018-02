Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Ici-Bas », de Bruno Lajara.

, par Béatrice Chaland.

« La jungle de ceux qui font que passer et se servir »,

Rapproche les peurs et la faim qu’on ne peut assouvir.

« La haine, ça rend le cœur aride »,

Çà ne remplit pas les ventres vides.

Une écriture simple et directe

Qui, en rien, les sentiments, n’affecte.

La mise en scène, d’eau et de cendres,

Grise de ce mélange à descendre

Les idées moches, salement jaunâtres,

Décortique et noie les pensées saumâtres.

« Les réfugiés, cabossés de la vie »,

Cherchent un pays où se mettre à l’abri.

« Bateau lourd à cause du poids des âmes en peine » ;

C’est le conte tragique des vies porcelaines

Brisées pour ne pas être nées du bon côté

De la plage où s’enfoncent les identités.

Au « Théâtre Artéphile »,

Leur temps, longtemps, défile.

« L’enfant désiré, l’enfant des promesses » ;

« L’enfant perdu » et l’enfant sans caresses ;

Petits bonshommes

D’aluminium

Se croisent aux chemins tortueux de la détresse.

Un spectacle attendrissant, et plein de justesse,

Au décor de lessive qui nous met en liesse.

« Ici-Bas ». Fable migratoire pour tous. Texte Bruno Lajara. Mise en scène, Jeu Céline Dely, Perrine Fovez. Par « Les Chiens de Compagnie ». (Avignon, 14-07-2017, 15h00)

Photo : Pierre Francois