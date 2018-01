Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Olympia ou la Mécanique des Sentiments », de Vanessa Callico.

, par Béatrice Chaland.

Au « Théâtre du Balcon », on vit sans repos.

A l’abri, dans les profondeurs de son château,

Un fragile génie protège son cerveau.

Concentré sur le « cœur nucléaire à vapeur »,

On l’empêche d’appliquer ses propres valeurs.

Ses recherches au profit de « la Royal Navy »

Le maintiennent confiné loin de la vraie vie.

Et il s’invente un « ange de laboratoire »

Pour partager sa solitude un peu trop noire.

Entre une mère castratrice et démoniaque,

Créations ratées d’automates qui l’arnaquent,

Il est coincé au fond d’un terrifiant cloaque.

« Monstruosité indigne de sentiments »

Mais aux rouages dignes de revirements.

Sous la conduite d’un orchestre de talent,

Et d’une mise en scène aux fantasmes prenants,

La magie des costumes et des déguisements

Illumine prouesses vocales et décors.

Un jeu troublant et fort. Franchement on adore

Leurs « trois voix, piano, clarinette et violoncelle »,

Mezzo et soprano : Magali et Estelle.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Olympia ou la Mécanique des Sentiments ». Théâtre musical. Texte Vanessa Callico. Composition musicale Jérôme Boudin-Clauzel. Mise en scène William Mesguich. Par la « Compagnie Coïncidences vocales » et le « Théâtre de l’Etreinte ». (Avignon, 14-07-2017, 12h00)

Photo : Pierre Francois