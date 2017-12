Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Migraaaants (On est trop nombreux sur ce putain de bateau) », de Matéi Visniec.

, par Béatrice Chaland.

Difficile d’aborder le thème « Migraaaants ».

Au « Chêne Noir » le mot se cultive en si grand,

Sur un fond sans limite où rugit l’océan,

Que l’on se sent tout petit et insignifiant,

Nu, désarmé et totalement impuissant.

Sujet brûlant qui rend les gens intransigeants.

On vend « le détecteur de battements de cœur »

Pour traquer aussi celui des jeunes mineurs.

Il est « réglé sur la fréquence biologique »,

Ne laissant aucune place au côté lyrique.

Si les barbares mots sont dits avec pudeur,

Ils n’en heurtent pas moins, blessant en profondeur.

« Le barbelé, impression de mur végétal »,

Avec de magnifiques coloris, s’installe.

Réflexion cruelle sur la vente d’organe,

Chantage à la fibre sensible qui se fane.

C’est un texte aussi fort qu’une détonation,

Qui emplit, oreilles et raison, de vibrations.

Arrachant la forêt du « barbelé mental »,

Il met face aux responsabilités vitales.

Une interprétation qui déchire les tripes,

Qui, notre façon de penser, secoue, défripe.

« Mais au moins on est sûr que sur les vagues »

« On ne peut pas planter de barbelés ».

Bribes de vie qui s’enfoncent comme une dague

Dans les consciences, par la peur, véhiculées.

Mise en scène aux séquences bien articulées ;

Les passeurs de passages passent en giboulées,

Déclenchant des tempêtes de cœurs affolés.

La « Danse de la mort » autour de faux gilets

De sauvetage est jeu de cirque sans filet.

Ceux qui se raccrochent aux mailles

Deviennent esclaves des failles.

Enfants que l’on force au travail,

Condamnation de la marmaille

Qu’un discours oppressant mitraille.

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Migraaaants ». (On est trop nombreux sur ce putain de bateau). De Matéi Visniec. Mise en scène Gérard Gelas. Par la « Compagnie Clin d’œil ». (Avignon, 04-07-2017, 17h15)

Photo : Pierre Francois