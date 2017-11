Saxo-clown.

« Les Désaxés » est une équipe qu’on ne présente plus. Ces clowns du saxophone sont en tournée avec leur spectacle « Sax ». Thème : quatre saxophonistes, chacun sur un saxo différent (ténor, alto, baryton et soprano) se font recaler à une audition et décident d’unir leurs talents pour s’amuser. Et nous avec. Il y a les instruments qui imitent les pleurs d’un bébé, les klaxon d’un carrefour ou un braiement. Les personnages qui miment l’amour désespéré, l’agacement ou la contrariété du chef d’orchestre. Les instrumentistes qui jouent des pots pourris désopilants, sur l’instrument du collègue ou se liguent contre l’un des leurs. À chaque fois, on se laisse surprendre et ravir. On a rendez-vous dans leur spectacle avec des classiques tels Johann Strauss, George Gershwin, Paul Dukas, Ludwig van Beethoven, Georges Bizet, Franz Schubert, W. A. Mozart, Johannes Brahms, Frédéric Chopin… Mais aussi Charlie Mingus, Phil Collins, Errol Gardner, Georges Michael, Les Beatles, Claude François, James Brown et tant d'autres, jusqu'aux chants traditionnels malgaches. Le tout à chaque fois arrangé de façon à faire sourire. Et on rit – discrètement, c’est un concert, même s’il ne s’en donne pas l’air – même si le temps d’identifier une musique, on est déjà rendu à la suivante. Car le rythme est bon, il n’y a que vers la fin que – mais on ne s’en plaindra pas ! – l’impression est donnée qu’ils n’ont pas envie de nous quitter, qu’ils aimeraient prolonger, que du coup ils ne réussissent pas à terminer : une longueur de ce style, on en redemande.

Pierre FRANÇOIS

Les Désaxés dans « Sax », avec Guy Rebreyend, Frédéric Saumagne, Samuel Maingaud, Michel Oberli. Mise en scène : Gil Galliot. Du 23 au 29 novembre à Taïwan, le 2 décembre à Mâcon, le 9 à Courbevoie, les 15 et 16 à Mons en Baroeul, le 21 à Nice, du 11 au 13 janvier à Meudon, le 17 janvier à Élancourt, le 3 février à Avallon. En attendant confirmation des dates en cours de négociation…

Photo : Pierre Francois