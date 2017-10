Théâtre : « Lorenzaccio », d’Alfred de Musset au Théâtre de l’aquarium, à Paris.

Resserré et réussi.

Le « Lorenzaccio » qui est à l’Aquarium est celui qui a été créé à Bordeaux, mais le comédien principal a changé. Disons le tout de suite : il joue merveilleusement bien. Par contre, la distance, plus réduite qu’au T.N.B.A., entre le public et le plateau amplifie la violence morale du propos. La mise en scène a raison de montrer la décadence de l’époque, mais l’étalage de presque toutes les formes de perversions finit par mettre mal à l’aise.

Le cynisme du cardinal est toujours aussi parfaitement joué. La marquise, avec sa rectitude (face à son beau-frère cardinal) et son idéalisme (lorsqu’elle tente de convertir Alexandre à ses vues républicaines à l’occasion d’un rendez-vous galant) émeuvent et font sourire. Le double jeu de Lorenzaccio est nettement perceptible grâce aux dialogues qu’il a avec sa famille (et à ses réticences à offrir sa sœur à Alexandre) mais aussi à ceux entre cette dernière, sa mère et sa tante. La figure de philosophe sage du père Strozzi, qui se croit capable d’agir et de faire changer le régime politique de Florence est bien rendue, elle fait penser aux intellectuels dessinés par Piem (par exemple, l’écrivain assis dans sa bibliothèque et disant à un autre « …à un moment donné, je me suis dit Mais vivons que diable !, alors j’ai fait un livre »). Est-ce parce que le désenchantement de la pièce en matière de politique est de toutes les époques (Musset y fait des allusions aux événements de son temps) qu’elle est d’une actualité frappante ? Sans aucun doute, mais le talent des comédiens et la mise en scène sont au niveau du texte.

Pierre FRANÇOIS

« Lorenzaccio », d’Alfred de Musset. Avec Clémentine Couic, Julien Duval, Zoé Gauchet, Francis Leplay, Franck Manzoni, Jules Sagot, Yacine Sif El Islam, Bénédicte Simon. Mise en scène : Catherine Marnas. Du mardi au samedi à 20 heures, dimanche à 16 heures jusqu’au 15 octobre à l’Aquarium route du champ de manœuvre, 75012 Paris, tél. 01 43 74 72 74, www.theatredelaquarium.com

