Théâtre : « Au galop », de Stéphanie Chêne à la Maison des métallos, à Paris, puis en tournée.

Remise en selle.

« Au galop » est un des spectacles qui ont été sélectionnés pour faire partie du festival « Spot », dédié aux équipes et aux formes nouvelles. On le retrouve à La Maison des métallos du 14 au 18 novembre puis en tournée à Morlaix, Paris, Rouen et Cherbourg.

De quoi s’agit-il ? S’il n’y avait tant de harnais et sangles suspendus à un mécanisme mobile, on serait tenté de répondre : d’une danse entre ciel et terre. Heureusement, ces courroies ne parasitent pas trop la magie du spectacle. Qui est, on s’en doute assez rapidement, autobiographique. Et concerne la lutte d’une danseuse, condamnée à l’immobilité par la médecine, pour remonter sur scène. Dans le monologue introductif, elle donne la clef du spectacle : « j’ai fait le grand écart entre une chose et son contraire ».

Si l’atmosphère met un petit temps à se mettre en place, une fois établie elle nous emporte dans les incertitudes, les efforts, les espoirs de l’intéressée, mais aussi les réactions et certitudes de son entourage. On assiste à un combat, mais aussi à une méditation à haute voix. Et on est impressionné par la précision et le réalisme du récit : les sensations – ou plutôt l’absence de sensation – aussitôt après l’accident, le dialogue avec les pompiers, les réactions du corps médical, l’enthousiasme du jeune kinésithérapeute, la confrontation entre la réalité et le désir de vie. D’une certaine façon, cette pièce est celle de l’horizontalité forcée entre deux moments de vie debout et raconte, positivement, comment cette dépendance, lorsqu’elle ne débouche pas sur un désespoir, peut être régénératrice.

Pierre FRANÇOIS

« Au galop », de et avec Stéphanie Chêne. Mise en scène : Pierre Guillois. Les 14, 15 et 17 novembre à 20 heures, 16 et 18 à 19 heures à la Maison des métallos, 94, rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e, métro Couronnes, Parmentier, bus 96, arrêt Maison des métallos, tél. 01 47 00 25 20, info@maisondesmétallos.org, http://www.maisondesmetallos.paris/

En tournée au Théâtre du pays de Morlaix (29) le 23 novembre à 20 h 30, au festival (Des)illusions (Théâtre Montfort, 75) du 8 au 11 mars, au festival Spring (Théâtre de l’étincelle de Rouen,76) du 20 au 22 mars et (Scène nationale de Cherbourg, 50) le 29 mars.