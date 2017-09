Feuilleton : « Chaînon manquant », par LTL : épisode 10.

Elle convia ses fils à un nouveau dîner. Une fois l’entrée entamée, Jean parla le premier :

« Mère, je crois que j’ai compris ce qui se passe. Il y a une espèce plus intelligente dans l’univers. Même toi, Paul, tu en as eu la preuve en voyant cet Ovni.

— Une minute ! fit Paul, le rationnel. Oui, je crois que c’est ce que j’ai vu…mais j’y ai repensé et, finalement… ça peut très bien être un engin de l’armée !

— — Ne dis pas n’importe quoi !

— Jean, je ne veux pas me noyer dans ces spéculations, comme toi !

— Quand comprendras-tu que nous ne sommes pas seuls ? Frérot, tu es aveugle, ce n’est pas possible !

— Non mais sérieusement ? A-t-on une preuve ?

— On ne peut pas tout prouver !

— Mais s’il y avait plus intelligent, « ils » se seraient manifesté, non ?

Jean réfléchit et expliqua à Paul :

— Comment réagirais-tu si une espèce plus évoluée se présentait ?

— Je ne sais pas… Je lui demanderais des conseils ?

— Non ! N’étant pas sur un même pied d’égalité, tu prendrais ces êtres pour des dieux.

Ça rejoint ce que je dis ! On les verrait ces « dieux », s’ils existaient !

— Seulement si leurs intentions étaient de se faire reconnaître comme tels.

— C’est-à-dire ?

— Des êtres vraiment évolués, ne cherchant pas à nous dominer, n’ont aucun intérêt à se montrer. Cela créerait un mouvement de panique générale sur Terre. Ce serait vraiment… sans intérêt.

— Pourquoi ? L’intérêt c’est de partager entre culture, non ? S’ils sont si intelligents, ils n’ont qu’à le montrer, non ?

— Ils n’ont pas besoin de se dévoiler.

— Ils choisiraient le secret ?

Jean réfléchit et dit :

— Il est possible que ces êtres interviennent discrètement.

— Par exemple ?

— Par exemple… Par le biais de l’inspiration, faisant croire qu’on a pensé tout seul à quelque chose, alors que ce serait leur message.

— Ils seraient comme des muses ?

— Réfléchis ! On ne sait pas comment fonctionne l’inspiration !

— C’est une zone de notre cerveau, c’est tout !

La mère les voyait se chamailler et soupira en disant tout haut :

— Vous ne grandirez jamais tous les deux ! Expliquez-vous sans hausser le ton, bon sang !

Les deux frères se regardèrent et se tournèrent vers leur mère. Paul lui demanda :

— Qu’en penses-tu, Maman ? Penses-tu qu’il y a des êtres plus intelligents encore aujourd’hui ? Et si c’est le cas, que font-ils ? Qui sont-ils ?

Elle lui répondit :

— Mes enfants, je n’ai pas le droit de vous imposer des croyances !

Paul lui demanda :

— Mais tu peux, toi, nous dire ce en quoi tu crois, non ?

— Tout ça est flou…

Ses deux fils tendirent tous deux l’oreille. Elle poursuivit :

— Je vous ai parlé de notre héritage, il y a quelques temps. Notre famille est liée aux familles qui se réclament « de sang bleu ». Le sang du ciel. Le sang des êtres du ciel, si ceux-ci ont existé. En posant l’hypothèse qu’ils existent encore.

— Pourquoi est-ce flou ?

— Parce que tous les êtres humains de la Terre ont du sang bleu. En revanche, certaines familles l’ont toujours revendiqué, se considèrent supérieures car elles en auraient plus que les autres. Et elles croient avoir plus de valeurs. Ce sang donne des capacités. Mais les vraies capacités n’ont rien à voir avec celles dont se réclament ces élites.

Jean lui demanda :

— Alors, c’est quoi le plus important ? Ce sang donne pourtant apparemment des capacités particulières ?

— Le plus important, c’est de ne se sentir ni supérieur, ni inférieur. La vie se charge de nous imposer des obstacles. À nous de les franchir. Humainement. Les élites de notre planète vivent en caste, parfois en se pavanant, se croyant supérieures grâce à leurs origines. Ce n’est pas votre cas. Ce n’est pas notre cas. Votre père et moi nous vous avons élevés, par amour. Lui et moi, nous ne nous sommes pas unis par convention. Nous nous sommes unis grâce à ce que nous ressentions l’un pour l’autre.

— Maman, demanda Paul, quelles sont au juste ces capacités particulières, qu’ont voulu consommer jalousement les lignées des monarchies, la lignée des rois ? Tu parlais de capacités d’adaptation, mais…c’est-à-dire ?

