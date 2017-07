Poésie : festival « Voix vives de Méditerranée en Méditerranée », du 22 au 30 juillet à Sète.

Festival international de poésie.

« Voix vives » est un festival de poésie méditerranéenne qui se tient à Sète du 22 au 30 juillet. Dont les chiffres impressionnent : cent poètes avec leurs amis artistes, quarante pays représentés, plus de six cent cinquante rendez-vous poétiques et musicaux, quatre-vingts ateliers d’écriture, cent éditeurs de poésie, quarante-cinq lieux investis par le festival, douze spectacles dont seuls trois sont payants, presque soixante mille spectateurs lors de la dernière édition.

L’esprit de la manifestation, quant à lui, est empreint d’une noblesse réaliste. Inutile de décider d’un thème pour chaque édition dans la mesure où la poésie est empreinte d’humanité et véhicule la paix. Et ce d’autant mieux que la Méditerranée est le berceau de nombreuses cultures qui perdurent jusqu’à aujourd’hui. Donner à entendre la poésie d’une culture qui nous est étrangère ou que l’on peut percevoir comme dangereuse, c’est déjà créer une fraternité. En effet, dans toutes les cultures, il n’y a rien de plus humain, sensible, vivant que le langage poétique. « Qui sommes-nous pour haïr ce qu’on ignore ? » dit, entre autres poètes, le Palestinien Ghassan Zaqtan.

Voilà tout le programme de cette manifestation. Et les spectateurs ne s’y trompent pas, qui la fréquentent depuis vingt ans en grand nombre. Que ce soit à Sète comme dans les autres lieux de ce festival méditerranéen : Gênes les 10 et 11 juin, Tolède du 1er au 3 septembre ou encore Ramallah.

Pierre FRANÇOIS

Festival de poésie « Voix vives de Méditerranée en Méditerranée », du 22 au 30 juillet à Sète, http://www.voixvivesmediterranee.com, pas de téléphone. Office de tourisme : 60, Grand'Rue Mario Roustan, 34200 Sète, tél. : +33 4 99 04 71 71.