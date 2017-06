Théâtre, festival : « Parade(s) », festival des arts de la rue à Nanterre du 2 au 4 juin

Festif !

On ne présente plus « Parade(s) », ce festival gratuit des arts de la rue qui a lieu chaque printemps à Nanterre. « Parade(s) » en chiffres, c'est une manifestation qui a largement atteint l'âge adulte, étant née en 1990. Mais aussi – et surtout – la réunion de quarante mille spectateurs autour de quarante compagnies durant trois jours, ce qui témoigne de son succès populaire. Succès auprès des Nanterriens puisque quatre cent cinquante d'entre eux acceptent bénévolement d'assurer la bonne marche de cette manifestation, à commencer par sa décoration. Enfin, cet événement se caractérise aussi par un équilibre entre valeurs sûres et audace puis qu'on compte neuf créations dont une qui est co-produite par la ville.

Un autre axe important de « Parade(s) » est son ouverture tous azimuts. Ouverture à l'international : les collaborations avec le Japon et l'Afrique sont désormais institutionnalisées. Ouverture à la jeunesse avec des spectacles qui lui sont dédiés et qui ont pour but de la tirer vers le haut, de lui faire prendre conscience de ce que c'est que de créer de la beauté pour autrui. Ouverture à la différence puisque différentes initiatives ont pour but de rendre le festival accessible à tous, dont les personnes handicapées, qu'il soit question de surdité, de fragilité psychique ou d'enfants handicapés.

La place manque évidemment pour citer tous les spectacles, on signale donc les créations qui, d'un certain point de vue, sont les plus méritants dans le contexte actuel : « Série C » et « Dessous d'histoires » (théâtre de rue), « En apnée » (théâtre pour ados), « Inédits de Circus next » (cirque), « Amor » (satire), « DespuéS » (musique), « Les Arpenteurs » (scénographie), la fanfare de Nanterre et le grand Pop plus (musique).

Pierre FRANÇOIS

« Parade(s) », festival des arts de la rue. Du 2 au 4 juin dans le centre de Nanterre, RER Nanterre-ville, www.nanterre.fr (rubrique "culture"), facebook : parades.nanterre, tél. 39 92. Programme interactif sur www.nanterre.fr/cartoParades.

Photo : Violaine Bishop