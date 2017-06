Théâtre : « CUT » (poésie)

Il y a un an

« Théâtre Guichet Montparnasse » un quatuor

De femmes exceptionnelles, et bien dans leur corps,

Tord le cou aux idées reçues et coupe court

A tout ce qui les écrase depuis toujours.

D’emblée, la mise en scène se montre étonnante,

Et nous plonge dans le vif du sujet, tranchante.

Des saynètes bien découpées et percutantes,

Aux répliques ciblées, ciselées et cinglantes,

Où toutes les actrices sont époustouflantes,

Bien armées d’une pertinence impertinente.

Parlent de « ça » avec un extraordinaire

Naturel et beaucoup d’esprit, jamais vulgaire ;

On assiste à un irrésistible concert

De propos, dits sur divers tons, fort bien sentis

Et, avec talent, merveilleusement servis.

En s’exprimant de façon juste et passionnante,

Avec une lucidité impressionnante,

Elles poussent loin l’art de la répétition

Transformé en parfaite leçon de diction,

Sur de judicieux tons, en chœur et en canon,

En parfaite et savoureuse interprétation.

Tout en mettant en scène leur féminité,

Leur grand humour carbure sans aucun raté.

Une mise en scène et expression corporelle,

Réglées au poil, bien cadrées et spirituelles.

« Et mon sexe a jeté une dernière larme »,

Sonnant le branle-bas de toutes les alarmes.

Sur la dernière pelletée, « le monde saigne ».

« Ce n’est rien qu’un saignement, le sexe », … « ça » baigne.

« Ce n’est rien qu’un déchirement » … entre deux beignes.

C’est « La soucoupe, le prix de mon sexe, CUT ».

Le service rendu, « La pièce claque ». CUT !!!

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

Texte Emmanuelle Marie. Mise en scène Dominique Fataccioli. Par la « Compagnie Galante ». (18-06-2016, 22h00)

Photo : Pierre François