Spectacle musical: « Made in Paris, le show musical »,  au théâtre Bo, à Paris.

Show Musical, par Michelle Agsène.

Béatrice Costantini. Vous la connaissez pour l’avoir vue souvent au cinéma et au théâtre, sous la houlette de très grands réalisateurs et metteurs en scène. Vous connaissez peut-être moins la chanteuse qui donne ses spectacles en France et à l’étranger, moins souvent à Paris. On peut désormais l’applaudir quelques temps au Bo Théâtre où elle est de passage dans une création qui évoque Paris, avec les succès qui sont dans toutes les mémoires et encore sur toutes les lèvres. Le Paris mythique qui a fait vibrer le monde entier pendant tout le 20e siècle. Un Paris qui n’existe plus pour nous autres parisiens d’aujourd’hui. Elle nous chante ce Paris parisien révolu, mais c’est délicieusement désuet de se rappeler encore une fois notre vrai folklore. Béatrice Costantini secoue habilement la poussière en nous offrant, comme un jeu, de chanter quelques-unes de ces grandes chansons classiques sur des arrangements modernes et plus musclés, de la pop au rock, en passant par la dance et l’électro. Il est juste dommage qu’elle donne quelques signes de faiblesse vocale, par moments, et ne parle pas vraiment du regard à son public… Nous étions un soir de première et elle était émue, sans doute. On n’est pas le meilleur de soi-même les soirs de première, c’est bien connu. Elle est quand même bien partie pour promener avec bonheur ce nouveau spectacle dans toute la France qui ne vit ni ne connaît notre quotidien souvent attristant, et garde comme une réalité, encore, le souvenir de toute cette magie : la place Blanche, les faubourgs, les lumières, toute l’âme de Paris. Mikaël Lecoq est au piano, avec la jolie Caroline Stenger au violon électrique qu’elle fait danser autour d’elle. Émouvante évocation avec la très jolie Béatrice Costantini toute de petite dentelle noire vêtue, qui nous offre une heure et demie d’un chaleureux spectacle. Allons respirer les parfums du vieux Paris en musique.

« Made in Paris, le Show Musical » un spectacle de cabaret-chansons. Les lundis et mardis à 20 heures au Théâtre Bo Saint Martin, 19 bd St Martin 75011 Paris. Renseignements et location au 01 42 71 50 00, www.theatrebo.fr, métro République, Parking St Martin ou de l’Alhambra.

Photo : Denis Tribhou