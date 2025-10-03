Communiqué : La CFDT et le SNJ apportent leur soutien à notre collègue journaliste blessée lors d’une manifestation.

Jeudi 18 septembre, une collègue d’Ouest-France, journaliste à Nantes, a été blessée alors qu’elle couvrait la manifestation organisée à l’appel d’une intersyndicale.

Durant la manifestation, elle a reçu un coup de matraque à la main, porté par un CRS. Elle a dû consulter un médecin pour examiner sa main douloureuse, marquée par un important hématome, et passer une radio.

Notre consoeur a porté plainte dès le lendemain. La direction d’Ouest-France a indiqué qu’elle se joindrait à la plainte.

La CFDT et le SNJ apportent leur soutien à cette collègue. Elle n’était pas une menace pour les forces de l’ordre. Sa qualité de journaliste n’était pas forcément identifiable mais elle cherchait alors à se mettre à l’écart, derrière un cordon de CRS dans un moment de calme relatif.

Ce coup porté à l’encontre de notre collègue est totalement injustifié. Il est inacceptable. Les forces de l’ordre doivent faire un usage de la force proportionnée à la menace : elle ne doit être ni arbitraire ni abusive.